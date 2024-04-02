Недорогой люкс: представлен более доступный конкурент Audi A8 и Lexus LS от Kia (фото)

Kia K9 обновили внешне и расширили комплектацию модели. Представительский седан предлагается с бензиновыми V6 мощностью от 250 до 370 сил.

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В Южной Корее презентовали новый Kia K9. Флагманская модель марки прошла повторное обновление и поступает в продажу по цене от 43 800 до 64 200 долларов. О ней рассказали на официальном сайте Kia.

Длина авто превышает 5 метров Фото: Kia

Седан Kia K9 (также известный как K900) — это большая представительская модель F-класса длиной более 5 метров. Он является более доступной альтернативой Audi A8 и Lexus LS. Авто отличается солидным сдержанным дизайном. Модель 2024 года узнается по измененной решетке радиатора и новым 19-дюймовым дискам.

Седан комплектуют бензиновыми V6 Фото: Kia

Кроме того, расширена палитра цветов кузова и вариантов внутренней отделки. Однако во всех Kia K9 2024 салон обшит дорогой кожей Nappa и деревом. На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Kia

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Передние кресла теперь оснащены не только электроприводом, подогревом и вентиляцией, но и функцией массажа. Кроме того, базовая комплектация Kia K9 2024 включает трехзонный климат-контроль, камеры 360-градусного обзора, парковочный автопилот и адаптивный круиз-контроль. Среди опций появились функция доступа в салон со смартфона и система полуавтономного движения.

Комплектация модели расширена Фото: Kia

Новый Kia K9 доступен с бензиновыми V6 объемом 3,3 л (250 и 370 л. с.) и 3,8 л (315 л. с.). Все версии оснащены 8-ступенчатым автоматом, а привод может быть задним или полным.

Кстати, недавно презентовали и новый седан Kia K4, который стал преемником доступной модели Cerato.

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