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Авто

Недорогий люкс: представлено доступнішого конкурента Audi A8 та Lexus LS від Kia (фото)

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Фото: Kia | Новий Kia K9 відрізняється зміненою радіаторною решіткою

Kia K9 оновили зовні та розширили комплектацію моделі. Представницький седан пропонують із бензиновими V6 потужністю від 250 до 370 сил.

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У Південній Кореї презентували новий Kia K9. Флагманська модель марки пройшла повторне оновлення і надходить у продаж за ціною від 43 800 до 64 200 доларів. Про неї розповіли на офіційному сайті Kia.

Kia K9 2024, Kia K9, новий Kia K9, седан Kia Fullscreen
Довжина авто перевищує 5 метрів
Фото: Kia

Седан Kia K9 (також відомий як K900) – це велика представницька модель F-класу довжиною понад 5 метрів. Він є доступнішою альтернативою Audi A8 та Lexus LS. Авто вирізняється солідним стриманим дизайном. Модель 2024 року пізнається за зміненою решіткою радіатора та новими 19-дюймовими дисками.

Kia K9 2024, Kia K9, новий Kia K9, седан Kia Fullscreen
Седан комплектують бензиновими V6
Фото: Kia

Крім того, розширено палітру кольорів кузова та варіантів внутрішнього оздоблення. Проте у всіх Kia K9 2024 салон обшитий дорогою шкірою Nappa та деревом. На передній панелі встановлено два 12,3-дюймових дисплеї.

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Салон оздоблено шкірою та деревом
Фото: Kia
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Передні крісла тепер оснащені не лише електроприводом, підігрівом та вентиляцією, але й функцією масажу. Крім того, базова комплектація Kia K9 2024 охоплює тризонний клімат-контроль, камери 360-градусного огляду, паркувальний автопілот та адаптивний круїз-контроль. Серед опцій з’явилися функція доступу в салон зі смартфону та система напівавтономного руху.

Kia K9, Kia K9 2024, новий Kia K9, седан Kia Fullscreen
Комплектація моделі розширена
Фото: Kia

Новий Kia K9 доступний із бензиновими V6 об’ємом 3,3 л (250 і 370 к. с.) та 3,8 л (315 к. с.). Усі версії оснащені 8-ступінчастим автоматом, а привід може бути заднім або повним.

До речі, недавно презентували й новий седан Kia K4, який став наступником доступної моделі Cerato.

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