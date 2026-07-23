Цена $14 000 и запас хода более 500 км: дебютировал самый дешевый электрокроссовер Kia (фото)

Компактный кроссовер Kia Syros получил электрическую версию. Бюджетная модель неплохо оснащена, а её запас хода превышает 500 км.

Электромобиль представили в Индии, ведь именно там производится эта модель. Цена на Kia Syros EV стартует 1,35 миллиона рупий ($13 950). О самом доступном электрокроссовере Kia рассказали на сайте южнокорейского производителя.

Запас хода Kia Syros EV составляет 526 км Фото: Kia

Новый Kia Syros EV предлагается в двух переднеприводных модификациях:

Standard Range — 135 к. с. и 255 Н∙м, батарея емкостью 42 кВт∙ч, запас хода 443 км;

Extended Range — 171 к. с. и 255 Н∙м, батарея емкостью 51,4 кВт∙ч, запас хода 526 км.

На передней панели установлены три экрана Фото: Kia

Более мощная версия разгоняется до 100 км/ч за 8,1 с. Быстрая (мощностью 100 кВт) зарядка до 80 % занимает 39 минут.

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Четырёхметровый электромобиль Kia Syros внешне почти ничем не отличается от бензиновой версии модели и сохраняет футуристический дизайн с расширенными крыльями и вертикальными фарами. Не изменился и салон с угловатыми поверхностями и тремя экранами на передней панели. Автомобиль получил дополнительный 16-литровый багажник в передней части.

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Задние сиденья имеют горизонтальную регулировку Фото: Kia

Бюджетный кроссовер Kia Syros EV можно довольно неплохо укомплектовать. Его задние сиденья оснащены горизонтальной регулировкой, а среди опций есть бесключевой доступ, панорамная крыша, камеры кругового обзора, электропривод водительского сиденья, вентиляция всех сидений и аудиосистема Harman Kardon с 8 динамиками.

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