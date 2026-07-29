Ексклюзив від Overfinch: як виглядає найдорожчий Range Rover в історії (фото, відео)

Британський виробник розкішної зброї Holland & Holland доручив відомій компанії Overfinch, що спеціалізується на Range Rover, створити один із перших у світі Range Rover вартістю мільйон фунтів стерлінгів.

Цей ультраексклюзивний позашляховик, створений на базі Range Rover SV Long Wheelbase P615, випустять обмеженою серією всього в 25 екземплярів по всьому світу, кожен з яких буде ретельно персоналізований відповідно до вимог власника, повідомляє Motoring World.

Overfinch переосмислила Range Rover як зовні, так і всередині, а Holland & Holland доповнила його дизайнерськими рішеннями, натхненними майже 200-річною історією виробництва ручної спортивної зброї. У результаті кожен із 25 автомобілів буде унікальним, і двох однакових екземплярів не передбачається.

Таких автомобілів у світі буде всього 25

Екстер'єр

Позашляховик отримав безліч неповторних деталей, зокрема унікальне забарвлення кузова у стилі Holland & Holland, намальовані вручну лінії кузова та його фірмові елементи з вуглецевого волокна від Overfinch.

Відео дня

На автомобілі — фірмові емблеми, а також комплект ексклюзивних 23-дюймових кованих легкосплавних дисків, розроблених спеціально для цієї обмеженої серії.

Напис "Overfinch" на капоті виконано з 18-каратного золота.

Інтер'єр

Найбільші зміни відбулися в салоні. Кожна поверхня оздоблена високоякісною шкірою, шпоном із деревини з відкритими порами та металевими елементами ручної роботи.

У всьому салоні присутня ексклюзивна вишивка (птахи та емблеми), гравіровані декоративні елементи та фірмова символіка Holland & Holland, а клієнти можуть персоналізувати практично кожен елемент інтер’єру — від кольору оббивки та візерунка стібків до оздоблення деревом та металевих акцентів.

Багажник також було перероблено за допомогою спеціальної системи зберігання, виготовленої вручну з урахуванням способу життя кожного власника. Його можна налаштувати для перевезення спортивного спорядження, багажу чи інших особистих речей.

У першій із виготовлених моделей у спеціальному сейфі, вбудованому в багажник, — пара фірмових мисливських рушниць Royal, роздрібна ціна яких становить близько 400 тисяч фунтів.

Тут же — скриньки, оздоблені шкірою та горіховим деревом, із кришталевими келихами всередині, колекційне шампанське та набір для пікніка: штопор з оленячого рогу, дві срібні пробки для пляшок, вишуканий посуд, серветки з монограмою H&H та повний набір столових приборів.

У задній частині ящика передбачено місце для восьми склянок для віскі та двох графинів, розташованих по обидва боки від двох великих олов’яних фляг, виготовлених у формі патронів для рушниці.

Що стосується електроніки, то автомобіль зберіг усі найсучасніші гаджети зі стандартної комплектації Range Rover.

Силова установка

З технічної точки зору позашляховик залишився без змін. Під капотом розташований 4,4-літровий бензиновий двигун V8 з подвійним турбонаддувом, що розвиває 615 к.с. та 750 Нм крутного моменту, у поєднанні з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач і повним приводом. Незважаючи на свою орієнтацію на розкіш, цей гігант, як і раніше, здатний розганятися від 0 до 100 км/год за заявлені 4,5 секунди.

Перший автомобіль уже передано його власнику на фестивалі швидкості в Гудвуді під час закритої церемонії. Його ім’я не розголошується.

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