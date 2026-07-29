Эксклюзив от Overfinch: как выглядит самый дорогой Range Rover в истории (фото, видео)

Британский производитель роскошного оружия Holland & Holland поручил известному специалисту по Range Rover, компании Overfinch, создать один из первых в мире Range Rover стоимостью миллион фунтов стерлингов.

Созданный на базе Range Rover SV Long Wheelbase P615, этот ультраэксклюзивный внедорожник выпустят ограниченной серией всего в 25 экземпляров по всему миру, каждый из которых будет тщательно персонализирован в соответствии с требованиями владельца, сообщает Motoring World.

Overfinch преобразила Range Rover внутри и снаружи, а Holland & Holland наполнила его дизайнерскими решениями, вдохновленными почти 200-летней историей производства спортивного оружия ручной работы.

В результате каждый из 25 автомобилей будет уникальным, и двух идентичных экземпляров не ожидается.

Таких авто будет всего 25 в мире

Экстерьер

Внедорожник получил множество неповторимых деталей, включая уникальную окраску кузова в стиле Holland & Holland, нарисованные вручную линии кузова и его фирменные элементы из углеродного волокна от Overfinch.

Відео дня

На авто — фирменные эмблемы, а также комплект эксклюзивных 23-дюймовых кованых легкосплавных дисков, разработанных специально для этой ограниченной серии.

Надпись Overfinch на капоте сделана из 18-каратного золота.

Интерьер

Внутри салона произошли самые значительные изменения. Каждая поверхность отделана высококачественной кожей, шпоном из древесины с открытыми порами и металлическими элементами ручной работы.

По всему салону присутствует эксклюзивная вышивка (птицы и эмблемы), гравированные декоративные элементы и фирменная символика Holland & Holland, а клиенты могут персонализировать практически каждый элемент интерьера, от цвета обивки и рисунка строчки до отделки деревом и металлических акцентов.

Багажник также был преображен с помощью особенной системы хранения, изготовленной вручную с учетом образа жизни каждого владельца.

Его можно сконфигурировать для перевозки спортивного инвентаря, багажа или других личных вещей.

В первой из изготовленных моделей в специальном сейфе, встроенном в багажник, — пара фирменных охотничьих ружей Royal, розничная цена которых составляет около 400 тысяч фунтов.

Тут же — украшенные кожей и ореховым деревом кофры с хрустальными бокалами внутри, коллекционное шампанское и набор для пикника: штопор из оленьего рога, две серебряные пробки для бутылок, изысканная посуда, салфетки с монограммой H&H и полный набор столовых приборов.

В задней части ящика предусмотрено место для восьми стаканов для виски и двух графинов, расположенных по обе стороны от двух больших оловянных фляг, сделанных в виде патронов для ружья.

Что касается электроники, то авто сохранило все самые современные гаджеты от стандартного Range Rover.

Силовая установка

В механическом плане внедорожник остался без изменений. Под капотом находится 4,4-литровый бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, развивающий 615 л.с. и 750 Нм крутящего момента, в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и полным приводом. Несмотря на свою ориентацию на роскошь, этот гигант по-прежнему способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за заявленные 4,5 секунды.

Первое авто уже передано его владельцу на фестивале скорости в Гудвуде во время закрытой церемонии. Его имя не разглашается.

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