В Украине продают эксклюзивный Range Rover с роскошным "итальянским" салоном (фото)

Уникальный Range Rover 2020 года выставлен на продажу в Одессе. Внедорожник имеет эксклюзивный роскошный салон с дорогими швейцарскими часами.

Модель Range Rover SVAutobiography отличается особой внутренней отделкой в классическом итальянском стиле. Фотографии этого эксклюзивного внедорожника опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Range Rover SVAutobiography удлинен до 5,2 м, а под его капотом установлен 4,4-литровый турбодизельный V8 на 340 к. с. и 740 Н∙м. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 6,9 с и развивать 218 км/ч.

Интерьер Range Rover разработал итальянский производитель мебели Poltrona Frau В отделке использованы кожа и дерево Для задних пассажиров установили дорогие часы Zenith

Салон Range Rover SVAutobiography был оформлен итальянской компанией Poltrona Frau. С 1912 года она производит дорогую мебель, однако позже начала создавать интерьеры эксклюзивных автомобилей — Ferrari, Bugatti, Lamborghini, Pagani, McLaren.

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В отделке салона Range Rover SVAutobiography использованы дорогая кожа и дерево. Для задних пассажиров установлены швейцарские часы Zenith.

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Как передние, так и задние сиденья Range Rover SVAutobiography оснащены электроприводом, вентиляцией и массажем. Кроме того, внедорожник получил электроприводы дверей и подножек, DVD-плеер с мониторами для задних пассажиров, холодильник, мини-бар, акустическую систему Meridian мощностью 1700 Вт.

Пробег автомобиля составляет 29 тыс. км. Цена Range Rover SVAutobiography — 207 900 долларов.

Кстати, недавно был рассекречен самый спортивный и самый оригинальный Range Rover в истории.

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