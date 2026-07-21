Land Rover Classic возродил Range Rover 1993 года: в чем уникальность единственного в мире экземпляра

Land Rover Classic представил рестомод Range Rover 1993 года, выполненный в стиле нового Range Rover SV Ultra. Он отличается уникальным цветом кузова, инновационной отделкой салона и индивидуальными деталями.

Пара автомобилей будет представлена ​​на аукционе RM Sotheby’s в Монтерее 14 августа, а предварительный просмотр начнется 12 августа, сообщает landrover.com.

Range Rover 1993 года выпуска окрашен в цвет Titan Silver, впервые представленный на новом Range Rover SV Ultra.

В отделке используются настоящие мелкие алюминиевые хлопья и передовая пигментная технология для создания высокоотражающей, переливающейся поверхности, напоминающей жидкий металл

16-дюймовые трехспицевые диски цвета Satin Platinum Atlas с контрастными ободами, обработанными алмазной обработкой, новая надпись Range Rover SV Ultra на капоте и отсутствие внешней боковой отделки отражают чистые поверхности нового SV Ultra.

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Внутри Range Rover Classic впервые используется ткань Ultrafabrics, сочетающаяся со светлой двухцветной цветовой гаммой Orchid White и Cinder Grey, как у Range Rover SV Ultra, создавая спокойную и стильную атмосферу.

Приборная панель обтянута тканью Cinder Grey, а вентиляционные отверстия выполнены в том же цвете. Рулевое колесо отделано двухцветной тканью Orchid White и Cinder Grey.

Сиденья имеют тот же лазерный рисунок и замысловатую мозаичную перфорацию, которая впервые появилась на Range Rover SV Ultra на рельефных верхних секциях и продолжилась на вставках и спинках.

Фирменные дверные панели оснащены ручками из матового алюминия, цветными накладками на динамики и декоративными элементами.

Range Rover Classic изначально был версией County Edition для американского рынка и оснащен 3,9-литровым двигателем V8 в паре с четырехступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Механическая аутентичность оставалась главным принципом на протяжении всего процесса, включая комплексную переборку двигателя, трансмиссии, подвески, рулевого управления и тормозной системы.

Команда Classic Works тщательно восстановила и усовершенствовала каждую деталь, чтобы сохранить характер и целостность оригинального автомобиля, одновременно повысив его надежность и качество, в результате чего получился высококоллекционный Range Rover Classic, сочетающий в себе современное мастерство и наследие.

Для этого мастерам понадобилось свыше 2000 часов.

"Range Rover SV Ultra — это вершина индивидуального подхода, и этот заказ отражает то, как наш процесс может поднять любое поколение Range Rover на новый уровень, сохраняя при этом его сущность", — подчеркнул глава Land Rover Classic Доминик Элмс.

Напомним, на днях Land Rover засветила среднеразмерный кроссовер Range Rover Sport Electric.

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