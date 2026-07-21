Land Rover Classic відродив Range Rover 1993 року: у чому полягає унікальність єдиного у світі екземпляра

Land Rover Classic представив рестомод Range Rover 1993 року, виконаний у стилі нового Range Rover SV Ultra. Він вирізняється унікальним кольором кузова, інноваційним оздобленням салону та індивідуальними деталями.

Два автомобілі будуть представлені на аукціоні RM Sotheby’s у Монтереї 14 серпня, а попередній огляд розпочнеться 12 серпня, повідомляє landrover.com.

Range Rover 1993 року випуску пофарбований у колір Titan Silver, який вперше було представлено на новому Range Rover SV Ultra.

У оздобленні використовуються справжні дрібні алюмінієві пластівці та передова пігментна технологія для створення високовідбивної, переливчастої поверхні, що нагадує рідкий метал

16-дюймові триспицеві диски кольору Satin Platinum Atlas із контрастними ободами, обробленими за технологією "діамантової обробки", новий напис Range Rover SV Ultra на капоті та відсутність зовнішньої бічної обробки підкреслюють чисті поверхні нового SV Ultra.

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У салоні Range Rover Classic вперше застосовано тканину Ultrafabrics, яка гармонійно поєднується зі світлою двоколірною гамою Orchid White та Cinder Grey, як і в Range Rover SV Ultra, створюючи спокійну та стильну атмосферу.

Приладова панель обтягнута тканиною кольору Cinder Grey, а вентиляційні отвори виконані в тому ж кольорі. Рульове колесо оздоблене двокольоровою тканиною Orchid White та Cinder Grey.

Сидіння мають той самий лазерний візерунок і вигадливу мозаїчну перфорацію, яка вперше з’явилася на Range Rover SV Ultra на рельєфних верхніх секціях і продовжилася на вставках та спинках.

Фірмові дверні панелі оснащені ручками з матового алюмінію, кольоровими накладками на динаміки та декоративними елементами.

Range Rover Classic спочатку був версією County Edition для американського ринку й оснащений 3,9-літровим двигуном V8 у поєднанні з чотириступінчастою автоматичною коробкою передач. Механічна автентичність залишалася головним принципом протягом усього процесу, включаючи комплексний капітальний ремонт двигуна, трансмісії, підвіски, рульового управління та гальмівної системи.

Команда Classic Works ретельно відреставрувала та вдосконалила кожну деталь, щоб зберегти характер і цілісність оригінального автомобіля, водночас підвищивши його надійність і якість, у результаті чого вийшов висококолекційний Range Rover Classic, що поєднує в собі сучасну майстерність і традиції.

Для цього майстрам знадобилося понад 2000 годин.

"Range Rover SV Ultra — це вершина індивідуального підходу, і це замовлення ілюструє, як наш процес може вивести будь-яке покоління Range Rover на новий рівень, зберігаючи при цьому його сутність", — підкреслив керівник Land Rover Classic Домінік Елмс.

Нагадаємо, днями Land Rover представила середньорозмірний кросовер Range Rover Sport Electric.

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