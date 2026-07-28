В Україні продають ексклюзивний Range Rover із розкішним "італійським" салоном (фото)

Унікальний Range Rover 2020 року виставили на продаж в Одесі. Позашляховик має ексклюзивний розкішний салон із дорогим швейцарським годинником.

Ціна Range Rover SVAutobiography вирізняється особливим внутрішнім оздобленням у класичному італійському стилі. Світлини ексклюзивного позашляховика опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a Instagram.

Range Rover SVAutobiography подовжений до 5,2 м, а під його капотом встановлено 4,4-літровий турбодизельний V8 на 340 к. с. і 740 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,9 с і розвинути 218 км/год.

Салон Range Rover розробив італійський виробник меблів Poltrona Frau В оздобленні використали шкіру та дерево Для задніх пасажирів встановили дорогий годинник Zenith

Салон цього Range Rover SVAutobiography оздобила італійська компанія Poltrona Frau. Із 1912 року вона виробляє дорогі меблі, проте пізніше почала створювати інтер'єри ексклюзивних авто — Ferrari, Bugatti, Lamborghini, Pagani, McLaren.

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У внутрішньому оздобленні Range Rover SVAutobiography використали дорогу шкіру та дерево. Для задніх пасажирів встановили швейцарський годинник Zenith.

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Як передні, так і задні крісла Range Rover SVAutobiography оснащені електроприводом, вентиляцією та масажем. Крім того, позашляховик отримав електроприводи дверей і підніжок, DVD-плеєр із моніторами для задніх пасажирів, холодильник, мінібар, акустичну систему Meridian на 1700 Вт.

Пробіг авто становить 29 тис. км. Ціна Range Rover SVAutobiography — 207 900 доларів.

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