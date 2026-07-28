В Україні продають ексклюзивний Range Rover із розкішним "італійським" салоном (фото)
Унікальний Range Rover 2020 року виставили на продаж в Одесі. Позашляховик має ексклюзивний розкішний салон із дорогим швейцарським годинником.
Ціна Range Rover SVAutobiography вирізняється особливим внутрішнім оздобленням у класичному італійському стилі. Світлини ексклюзивного позашляховика опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a Instagram.
Range Rover SVAutobiography подовжений до 5,2 м, а під його капотом встановлено 4,4-літровий турбодизельний V8 на 340 к. с. і 740 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,9 с і розвинути 218 км/год.
Салон цього Range Rover SVAutobiography оздобила італійська компанія Poltrona Frau. Із 1912 року вона виробляє дорогі меблі, проте пізніше почала створювати інтер'єри ексклюзивних авто — Ferrari, Bugatti, Lamborghini, Pagani, McLaren.
У внутрішньому оздобленні Range Rover SVAutobiography використали дорогу шкіру та дерево. Для задніх пасажирів встановили швейцарський годинник Zenith.Важливо
Як передні, так і задні крісла Range Rover SVAutobiography оснащені електроприводом, вентиляцією та масажем. Крім того, позашляховик отримав електроприводи дверей і підніжок, DVD-плеєр із моніторами для задніх пасажирів, холодильник, мінібар, акустичну систему Meridian на 1700 Вт.
Пробіг авто становить 29 тис. км. Ціна Range Rover SVAutobiography — 207 900 доларів.
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