Великий седан BYD із запасом ходу понад 700 км розсекретили до прем'єри (фото)

Опубліковано перші фото BYD Seal 07 нового покоління. Седан пропонуватимуть в електричному або плагін-гібридному виконанні.

Новий BYD Seal 07 презентують у найближчі місяці, хоча модель попередньої генерації оновили зовсім недавно. Перші подробиці електрокара розкрили на сайті Autohome.

Дизайн седана зміниться у дусі старшого брата BYD Seal 08. Лінії кузова стануть більш плавними, а фари та ліхтарі — тоншими і вигнутими. До того ж, електрокар підросте в розмірах. Також на фото видно 18-дюймові диски, панорамний дах та лідар системи напівавтономного руху.

Седан запропонують в електричних і плагін-гібридних версіях Фото: autohome.com.cn

Габарити BYD Seal 07:

довжина — 5080 мм;

ширина — 1960 мм;

висота — 1495 мм;

колісна база — 2960 мм;

маса — 1960 кг.

Салон не показали, проте розсекретили окремі характеристики BYD Seal 07. Електромобіль отримає потужніші мотори на 329 і 408 сил та зможе розвивати 240 км/год, а його запас ходу перевищить 700 км.

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Також з'явиться плагін-гібрид BYD Seal 07 DM-i з 1,5-літровим 156-сильним турбодвигуном та електромотором на 215 сил. Максимальна швидкість складе 190 км/год, а середня витрата пального — 4,25 л на 100 км. Із батареєю ємністю 38 кВт∙год седан зможе проїхати 245 км в електричному режимі.

До речі, нещодавно розсекретили стильний електромобіль BYD із запасом ходу 900 км.

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