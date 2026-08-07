Великий седан BYD із запасом ходу понад 700 км розсекретили до прем'єри (фото)
Опубліковано перші фото BYD Seal 07 нового покоління. Седан пропонуватимуть в електричному або плагін-гібридному виконанні.
Новий BYD Seal 07 презентують у найближчі місяці, хоча модель попередньої генерації оновили зовсім недавно. Перші подробиці електрокара розкрили на сайті Autohome.
Дизайн седана зміниться у дусі старшого брата BYD Seal 08. Лінії кузова стануть більш плавними, а фари та ліхтарі — тоншими і вигнутими. До того ж, електрокар підросте в розмірах. Також на фото видно 18-дюймові диски, панорамний дах та лідар системи напівавтономного руху.
Габарити BYD Seal 07:
- довжина — 5080 мм;
- ширина — 1960 мм;
- висота — 1495 мм;
- колісна база — 2960 мм;
- маса — 1960 кг.
Салон не показали, проте розсекретили окремі характеристики BYD Seal 07. Електромобіль отримає потужніші мотори на 329 і 408 сил та зможе розвивати 240 км/год, а його запас ходу перевищить 700 км.
Також з'явиться плагін-гібрид BYD Seal 07 DM-i з 1,5-літровим 156-сильним турбодвигуном та електромотором на 215 сил. Максимальна швидкість складе 190 км/год, а середня витрата пального — 4,25 л на 100 км. Із батареєю ємністю 38 кВт∙год седан зможе проїхати 245 км в електричному режимі.
До речі, нещодавно розсекретили стильний електромобіль BYD із запасом ходу 900 км.
Також Фокус розповідав про найменший електрокар BYD.