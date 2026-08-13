RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Запас ходу 900 км і надшвидка зарядка: BYD виводить на ринок флагманський кросовер (фото)

новий BYD Sealion 08
BYD Sealion 08 — великий сімейний кросовер | Фото: BYD Auto

Новий BYD Sealion 08 надходить у продаж. Великий кросовер запропонують в електрифікованих версіях потужністю до 784 к. с. із запасом ходу до 900 км.

На модель почали приймати замовлення в Китаї. Ціна BYD Sealion 08 становить 230 000 – 260 000 юанів ($34 105 – 38 555) за плагін-гібридну версію та 250 000 – 280 000 юанів ($37 070 – 41 520) — за електричну. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

BYD Sealion 08
Модель пропонують в електрифікованих версіях потужністю до 784 к. с.
Фото: autohome.com.cn

BYD Sealion 08 є флагманським кросовером у лінійці Ocean. Це велика сімейна модель із трьома рядами сидінь. Її гранчастий дизайн витриманий у новому стилі марки з тонкими вигнутими фарами.

салон BYD Sealion
На передній панелі встановлено два екрани
Фото: BYD Auto

Розміри BYD Sealion 08:

  • довжина — 5115 мм;
  • ширина — 1999 мм;
  • висота — 1800 мм;
  • колісна база — 3030 мм.
салон BYD Sealion 08
Крісла перших двох рядів мають електропривід і вентиляцію
Фото: BYD Auto

У салоні BYD Sealion 08 встановлено цифровий щиток приладів і великий тачскрін, окремий монітор є і в задніх пасажирів. Кросовер пропонують у версіях на 5 і 6 місць, причому крісла першого і другого ряду мають електропривід, підігрів і вентиляцію. Також комплектація включає панорамний дах, чотиризонний клімат-контроль і систему напівавтономного руху.

Відео дня
Важливо
Великий седан BYD із запасом ходу понад 700 км розсекретили до прем'єри (фото)
Великий седан BYD із запасом ходу понад 700 км розсекретили до прем'єри (фото)

Електромобіль BYD Sealion 08 доступний у задньопривідних версіях на 429 і 496 сил, а також у повнопривідному 784-сильному варіанті. на вибір пропонують батареї ємністю 92,1 та 115,1 кВт∙год, а запас ходу становить 710-900 км. Швидка (потужністю 1,5 МВт) зарядка на 97% займає 9 хвилин.

салон BYD Sealion 08
Для задніх пасажирів встановили монітор
Фото: BYD Auto

Плагін-гібрид BYD Sealion 08 DM-i доступний у задньопривідній 268-сильній та повнопривідній 536-сильній модифікаціях із 1,5-літровим бензиновим генератором. Батарея на 55,8 кВт∙год дає змогу проїхати 400 км на електротязі. Усі кросовери BYD Sealion 08 мають пневмопідвіску і керовані задні колеса.

До речі, нещодавно у лінійці BYD Ocean з'явився і флагманський седан.

Також Фокус розповідав про розкішний позашляховик BYD за $266 тисяч.