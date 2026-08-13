Запас ходу 900 км і надшвидка зарядка: BYD виводить на ринок флагманський кросовер (фото)

Новий BYD Sealion 08 надходить у продаж. Великий кросовер запропонують в електрифікованих версіях потужністю до 784 к. с. із запасом ходу до 900 км.

На модель почали приймати замовлення в Китаї. Ціна BYD Sealion 08 становить 230 000 – 260 000 юанів ($34 105 – 38 555) за плагін-гібридну версію та 250 000 – 280 000 юанів ($37 070 – 41 520) — за електричну. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Модель пропонують в електрифікованих версіях потужністю до 784 к. с. Фото: autohome.com.cn

BYD Sealion 08 є флагманським кросовером у лінійці Ocean. Це велика сімейна модель із трьома рядами сидінь. Її гранчастий дизайн витриманий у новому стилі марки з тонкими вигнутими фарами.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: BYD Auto

Розміри BYD Sealion 08:

довжина — 5115 мм;

ширина — 1999 мм;

висота — 1800 мм;

колісна база — 3030 мм.

Крісла перших двох рядів мають електропривід і вентиляцію Фото: BYD Auto

У салоні BYD Sealion 08 встановлено цифровий щиток приладів і великий тачскрін, окремий монітор є і в задніх пасажирів. Кросовер пропонують у версіях на 5 і 6 місць, причому крісла першого і другого ряду мають електропривід, підігрів і вентиляцію. Також комплектація включає панорамний дах, чотиризонний клімат-контроль і систему напівавтономного руху.

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Електромобіль BYD Sealion 08 доступний у задньопривідних версіях на 429 і 496 сил, а також у повнопривідному 784-сильному варіанті. на вибір пропонують батареї ємністю 92,1 та 115,1 кВт∙год, а запас ходу становить 710-900 км. Швидка (потужністю 1,5 МВт) зарядка на 97% займає 9 хвилин.

Для задніх пасажирів встановили монітор Фото: BYD Auto

Плагін-гібрид BYD Sealion 08 DM-i доступний у задньопривідній 268-сильній та повнопривідній 536-сильній модифікаціях із 1,5-літровим бензиновим генератором. Батарея на 55,8 кВт∙год дає змогу проїхати 400 км на електротязі. Усі кросовери BYD Sealion 08 мають пневмопідвіску і керовані задні колеса.

До речі, нещодавно у лінійці BYD Ocean з'явився і флагманський седан.

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