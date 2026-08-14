Freelander вернулся: представлен самый мощный внедорожник от Land Rover (фото)

Land Rover возвращает Freelander на рынок. Возрожденная модель изменила формат и стала большим семейным внедорожником мощностью более 800 сил.

Внедорожник официально представили в Китае, его продажи уже начались, а вот экспорт начнется позже. Цена Freelander 8 составляет от 339 900 до 449 900 юаней ($50 400 — 66 700). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Длина Freelander 8 превышает 5 метров Фото: Land Rover

Именно в Китае будут производить новые Freelander, причем теперь это станет целым отдельным брендом внедорожников. Их совместно разрабатывают Jaguar Land Rover и Chery, и отдельные модели появятся в Европе.

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Дизайн Freelander 8

Первый представитель семейства Freelander 8 — большой семейный внедорожник с высоким капотом и выраженным пластиковым обвесом. В дизайне фар и задних стоек крыши прослеживаются черты самого первого Land Rover Freelander 1997 года.

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Дисплей растянут на всю ширину передней панели Фото: autohome.com.cn

Габариты Freelander 8 2026:

длина — 5118 мм;

ширина — 2050 мм;

высота — 1898 мм;

колесная база — 3040 мм.

Салон и комплектация Freelander 8

Новый Freelander 8 дебютировал в шестиместной комплектации, причем сиденья первых двух рядов оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем. Также можно заказать монитор для задних пассажиров.

Кресла в первых двух рядах оснащены электроприводом, вентиляцией и функцией массажа Фото: autohome.com.cn

Экран занимает всю ширину передней панели, также имеется центральный 15,6-дюймовый тачскрин. Более дорогие версии получили акустическую систему Harman Kardon с 23 динамиками, отделку кожей Nappa, холодильник и систему полуавтономного вождения.

Новый Freelander, характеристики

Freelander 8 мощнее любого Land Rover, ведь он оснащен плагин-гибридной установкой Chery с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и парой электродвигателей мощностью 818 л. с. и 813 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 5 с, а батарея емкостью 60,3 кВт∙ч позволяет проехать 310 км на электротяге.

Freelander 8 дебютировал в шестиместной версии Фото: Land Rover

Полный привод Freelander 8 оснащен электронными блокировками трёх дифференциалов, а также набором режимов для различных типов бездорожья. Внедорожник получил пневмоподвеску с регулируемым клиренсом и управляемые задние колеса, которые позволяют двигаться боком. Тормозной путь со скорости 100 км/ч составляет 35,7 м.

Кстати, на рынок возвращается и бренд внедорожников Galloper 90-х годов.

Также Фокус писал, что классический Land Rover Defender возрожден в виде электрокара.