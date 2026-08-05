Бренд внедорожников 90-х возвращается на рынок: какие модели готовят (фото)
Марка Galloper вскоре вернётся. Как и раньше, под этим брендом будут выпускать авто повышенной проходимости.
Возродить Galloper решили в Испании, и именно в этой стране с октября текущего года планируется начать выпуск автомобилей. Об этом сообщает сайт Motor.es.
Бренд Galloper появился в 90-х годах в результате сотрудничества концернов Hyundai и Mitsubishi Motors. Под этой маркой в ряде стран продавались лицензионные копии Mitsubishi Pajero первого поколения, которые производились в Южной Корее (на украинском рынке внедорожник продавался как Hyundai Galloper).
Galloper останется производителем внедорожной техники. Под возрожденным брендом наладят сборку рамных моделей Nissan.Важно
Уже известно, что первые модели Galloper будут локализованными версиями пикапа Nissan Navara D23, а также семиместного внедорожника Nissan Terra, созданного на его базе. Судя по фотографиям, версии Galloper будут отличаться внешне лишь дизайном решетки радиатора.
В салоне же установят современный сенсорный экран планшетного формата. Кроме того, известно, что пикап и внедорожник Galloper будут комплектоваться 2,0-литровым бензиновым турбомотором Mitsubishi мощностью 220 сил, а также 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с блокировкой заднего дифференциала.
Кстати, недавно в производство вернули внедорожный кабриолет Toyota 80-х годов.
Также Фокус сообщал, что в Украине появился новый Nissan X-Trail 2026 года.