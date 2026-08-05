Бренд внедорожников 90-х возвращается на рынок: какие модели готовят (фото)

Марка Galloper вскоре вернётся. Как и раньше, под этим брендом будут выпускать авто повышенной проходимости.

Возродить Galloper решили в Испании, и именно в этой стране с октября текущего года планируется начать выпуск автомобилей. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Внедорожник Galloper — близнец Nissan Terra

Бренд Galloper появился в 90-х годах в результате сотрудничества концернов Hyundai и Mitsubishi Motors. Под этой маркой в ряде стран продавались лицензионные копии Mitsubishi Pajero первого поколения, которые производились в Южной Корее (на украинском рынке внедорожник продавался как Hyundai Galloper).

Автомобили Galloper будут собирать в Испании

Galloper останется производителем внедорожной техники. Под возрожденным брендом наладят сборку рамных моделей Nissan.

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Уже известно, что первые модели Galloper будут локализованными версиями пикапа Nissan Navara D23, а также семиместного внедорожника Nissan Terra, созданного на его базе. Судя по фотографиям, версии Galloper будут отличаться внешне лишь дизайном решетки радиатора.

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В салоне установили большой дисплей

В салоне же установят современный сенсорный экран планшетного формата. Кроме того, известно, что пикап и внедорожник Galloper будут комплектоваться 2,0-литровым бензиновым турбомотором Mitsubishi мощностью 220 сил, а также 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с блокировкой заднего дифференциала.

Кстати, недавно в производство вернули внедорожный кабриолет Toyota 80-х годов.

Также Фокус сообщал, что в Украине появился новый Nissan X-Trail 2026 года.