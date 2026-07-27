Легенда возвращается: Toyota возродила нестандартный кабриолет Land Cruiser 80-х (фото)

В линейку знаменитой Toyota Land Cruiser 70 вернули кабриолет. Шестиместная модель доступна в бензиновом или дизельном исполнении.

Классическую модель Toyota Land Cruiser 70 не только не собираются снимать с производства, но и регулярно модернизируют, а также расширяют модельный ряд. Видео с возрожденным кабриолетом появилось на официальном YouTube-канале Land Cruiser.

До недавнего времени обновленный Toyota Land Cruiser 70 выпускался в версиях с металлической крышей — на разных рынках предлагались трёх- и пятидверные внедорожники, а также пикап. Теперь же возродили кабриолет, который выпускали ещё в 80-х.

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Кабриолет Toyota Land Cruiser 70 оснащён не только складной мягкой крышей, но и откидным лобовым стеклом. Главный инженер по разработке Land Cruiser Масао Учияма пошутил, что за эту "фишку" модель любят фермеры, ведь можно бросить лассо, не выходя из машины. Также есть дуга безопасности, призванная спасти при опрокидывании.

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Автомобиль доступен в бензиновой и дизельной версиях Фото: скриншот / YouTube

Короткая версия Toyota Land Cruiser 70 SWB имеет длину 4235 мм при колесной базе 2310 мм, но при этом рассчитана на шесть человек. Внедорожник предлагается с 4,0-литровым бензиновым V6 мощностью 231 к. с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач или 4,2-литровым атмосферным дизелем мощностью 131 к. с. с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Автомобиль длиной 4,2 метра рассчитан на шесть человек Фото: скриншот / YouTube

Масао Учияма отметил, что примерно 90% всех короткобазовых Land Cruiser в настоящее время продаются на Ближнем Востоке. Цена на Toyota Land Cruiser 70 SWB начинается с 48 400 долларов.

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