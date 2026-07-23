Вслед за Tundra Toyota обновила еще одну популярную модель к 2027 году (видео)

Не успел автоконцерн Toyota рассказать о пусть незначительных, но все же обновлениях пикапа Tundra, как стало известно, что некоторые новшества будут использованы и в модели Toyota Sequoia 2027.

Toyota Sequoia 2027 года предлагается в различных комплектациях, чтобы удовлетворить потребности широкого круга покупателей внедорожников. В линейку входят комплектации SR5, Limited, Platinum, 1794 Edition, TRD Pro и Capstone, сообщает Toyota

Авто сможет похвастаться некоторыми улучшениями, дополнительными технологиями и новым пакетом Trailhunter, которым также укомплектован пикап Tundra 2027 года.

По словам конструкторов и инженеров компании, полноразмерный семейный внедорожник Toyota Sequoia 2027 года "отличается более выразительным и уверенным внешним видом", новейшей мультимедийной системой Toyota Audio и, как уже говорилось выше, новым доступным пакетом Trailhunter для базовой комплектации SR5, который предлагает "заводские возможности для путешествий по бездорожью".

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Toyota Sequoia 2027 что изменилось?

В некоторых комплектациях переосмыслена яркая хромированная отделка, прямоугольные противотуманные фары интегрированы в бампер для повышения функциональности, а центральная нижняя часть бампера улучшена, чтобы подчеркнуть четкий и уверенный стиль.

Внутри Toyota Sequoia 2027 года установлена ​​новейшая версия мультимедийной системы Toyota Audio, которая, как и в Tundra, включает в себя интеграцию сети AT&T 5G, новые встроенные функции голосового помощника и стандартный 14-дюймовый экран для удобного доступа к более продвинутому цифровому интерфейсу.

Также имеется стандартный встроенный видеорегистратор.

Светодиодная балка на решетке радиатора модернизирована, опциональные противотуманные фары RIGID обеспечивают дополнительное освещение в условиях недостаточной освещенности, доступные передние буксировочные крюки добавляют функциональный внедорожный элемент.

Что включает в себя пакет Trailhunter для Toyota Sequoia 2027

В пакет входят шины Michelin LTX Trail 265/70R18, 18-дюймовые легкосплавные диски, модернизированную подвеску Old Man Emu, передние буксировочные крюки и дополнительную защиту днища.

Также имеется система выбора режима движения по бездорожью (Multi-Terrain Select), система контроля движения по бездорожью (Crawl Control) и блокируемый задний дифференциал, а также эксклюзивные бронзовые диски и уникальные эмблемы.

Функции безопасности и удобства

Toyota Sequoia оснащена системой Toyota Safety Sense (TSS 4.0). Новая версия стандартного пакета активной безопасности и комфорта Toyota включает в себя обновления аппаратного обеспечения и возможностей обнаружения, а также следующие функции:

система предотвращения столкновений с обнаружением пешеходов (PCS w/PD);

динамический радарный круиз-контроль полного диапазона скоростей (DRCC);

система предупреждения о выезде из полосы движения с помощью рулевого управления (LDA w/SA);

автоматическое включение дальнего света (AHB);

система помощи при движении по полосе (LTA);

система распознавания дорожных знаков (RSA);

проактивная система помощи водителю (PDA).

Обзор Toyota Sequoia 2027

Напомним, самый большой внедорожник Toyota получил экстремальную версию для суровых условий.

Также сообщалось, что водитель Кличко оплатил штраф за неправильную парковку на Toyota Sequoia в центре Киева.