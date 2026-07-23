Слідом за Tundra компанія Toyota оновила ще одну популярну модель до 2027 року (відео)

Не встиг автоконцерн Toyota розповісти про, хай і незначні, але все ж оновлення пікапа Tundra, як стало відомо, що деякі нововведення будуть застосовані й у моделі Toyota Sequoia 2027.

Toyota Sequoia 2027 року пропонується в різних комплектаціях, щоб задовольнити потреби широкого кола покупців позашляховиків. До лінійки входять комплектації SR5, Limited, Platinum, 1794 Edition, TRD Pro та Capstone, повідомляє Toyota

Автомобіль зможе похвалитися деякими вдосконаленнями, додатковими технологіями та новим пакетом Trailhunter, яким також оснащений пікап Tundra 2027 року.

За словами конструкторів та інженерів компанії, повнорозмірний сімейний позашляховик Toyota Sequoia 2027 року "відрізняється більш виразним і впевненим зовнішнім виглядом", новітньою мультимедійною системою Toyota Audio та, як уже зазначалося вище, новим доступним пакетом Trailhunter для базової комплектації SR5, який пропонує "заводські можливості для подорожей бездоріжжям".

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Toyota Sequoia 2027: що змінилося?

У деяких комплектаціях переосмислено яскраве хромоване оздоблення, прямокутні протитуманні фари інтегровано в бампер для підвищення функціональності, а центральну нижню частину бампера вдосконалено, щоб підкреслити чіткий і впевнений стиль.

У салоні Toyota Sequoia 2027 року встановлено найновішу версію мультимедійної системи Toyota Audio, що, як і в Tundra, передбачає інтеграцію мережі AT&T 5G, нові вбудовані функції голосового помічника та стандартний 14-дюймовий екран для зручного доступу до більш просунутого цифрового інтерфейсу.

Також є стандартний вбудований відеореєстратор.

Світлодіодна балка на решітці радіатора модернізована, опційні протитуманні фари RIGID забезпечують додаткове освітлення в умовах недостатньої освітленості, а доступні передні буксирувальні гаки додають функціональний позашляховий елемент.

Що входить до складу пакета Trailhunter для Toyota Sequoia 2027 року

До комплекту входять шини Michelin LTX Trail 265/70R18, 18-дюймові легкосплавні диски, модернізовану підвіску Old Man Emu, передні буксирувальні гаки та додатковий захист днища.

Також автомобіль оснащений системою вибору режиму руху по бездоріжжю (Multi-Terrain Select), системою контролю руху по бездоріжжю (Crawl Control) та блокувальним заднім диференціалом, а також ексклюзивними бронзовими дисками та унікальними емблемами.

Функції безпеки та зручності

Toyota Sequoia оснащена системою Toyota Safety Sense (TSS 4.0). Нова версія стандартного пакету активної безпеки та комфорту Toyota включає оновлення апаратного забезпечення та можливостей виявлення, а також такі функції:

система запобігання зіткненням із функцією виявлення пішоходів (PCS з PD);

динамічний радарний круїз-контроль у повному діапазоні швидкостей (DRCC);

система попередження про виїзд зі смуги руху за допомогою рульового управління (LDA w/SA);

автоматичне вмикання дальнього світла (AHB);

система допомоги при русі по смузі (LTA);

система розпізнавання дорожніх знаків (RSA);

проактивна система допомоги водієві (PDA).

Огляд Toyota Sequoia 2027

Нагадаємо, що найбільший позашляховик Toyota отримав екстремальну версію для суворих умов.

Також повідомлялося, що водій Кличко сплатив штраф за неправильне паркування на Toyota Sequoia в центрі Києва.