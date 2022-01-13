Водій Кличка сплатив штраф за неправильне паркування на Toyota Sequoia в центрі Києва

Позашляховик порушив правила паркування біля агенції "Інтерфакс-Україна". Авто, якого немає в декларації Кличка, продається за ціною до 40 тисяч доларів.

Водій мера Києва Віталій Кличко сплатив штраф за порушення правил паркування в центрі Києва. Про це столичний мер повідомив у Telegram.

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Автомобіль Toyota Sequoia, на якому водій Кличка припаркувався з порушеннями, помітили біля будівлі, де розташована агенція "Інтерфакс-Україна", в Києві на вулиці Рейтарській.

"Сьогодні мій водій порушив правила паркування в столиці. Штраф уже сплачений через (додаток) "Київ Цифровий". Інспекція з паркування спрацювала оперативно. Правила мають виконувати всі без винятку", – зазначив він.

Мер Києва на підтвердження своїх слів опублікував квитанцію сплати штрафу на 340 гривень.

[ + – ] Особисто Кличко не сплачував штраф Фото: Telegram

Платником зазначено Павла Гетьмана. У квитанції видно номери транспортного засобу: КА4290А.

Фокус перевірив дані через мобільний додаток "АвтоНомери-Україна" та з'ясував, що машина, на якій їздить Кличко – це "бензинова" Sequoia 2014 року випуску з об'ємом двигуна 5,66 літрів.

В Україні позашляховик коштує в середньому майже 40 тисяч доларів.

У декларації Кличка за 2020 рік, яка опублікована на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції 31 березня минулого року, автомобіля Toyota Sequoia немає. У графі "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" вписано лише автомобіль Land Rover Discovery 2013 року, який оформлений на дружину мера з оцінною вартістю 23 тисячі доларів.

Зазначимо, що сума штрафу за порушення правил паркування визначається статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів передбачено штраф у розмірі 340 гривень.

Правила дорожнього руху забороняють паркуватися на пішохідних переходах та ближче 10 метрів від них з обох боків.

Нагадаємо, що Кличко приїхав до агентства "Інтерфакс-Україна" для участі в пресконференції.

У Київській міськадміністрації в жовтні минулого року представили ініціативу придбання паркувальних місць на аукціонах у центрі міста біля бізнес-центрів, ресторанів, магазинів чи банків.