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Автомобіль Кличка порушив правила паркування у центрі Києва, — ЗМІ (фото)

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Віталій Кличко, столичний мер, мер Києва
Автомобіль мера

Штраф за порушення паркування, яке здійснив водій автомобіля мера, становить 340 гривень.

Біля будівлі агентства "Інтерфакс-Україна" в Києві на вулиці Рейтарській помітили автомобіль мера Віталія Кличка Toyota Sequoia, який запаркувався із порушенням правил, повідомляє PavlovskyNEWS.

Відомо, що градоначальник прибув до агенції для участі у пресконференції. Водій авто порушив правила паркування, ставши на відстані менше 10 метрів від пішохідного переходу. Таке порушення передбачає штраф у розмірі 340 грн.

Авто мера
Авто мера
Авто мера
Авто мера
Авто мера
Авто мера
Авто мера
Авто мера
Авто мера

Як повідомлялося, раніше мер Києва Віталій Кличко презентував нову політику паркування в місті. Вона передбачає зокрема відкриття нових паркомісць.

Також Фокус писав, що в Києві подорожчала плата за місця для паркування — ціна варіюється залежно від регіону, від 5 до 35 грн за годину.