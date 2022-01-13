Автомобіль Кличка порушив правила паркування у центрі Києва, — ЗМІ (фото)

Штраф за порушення паркування, яке здійснив водій автомобіля мера, становить 340 гривень.

Біля будівлі агентства "Інтерфакс-Україна" в Києві на вулиці Рейтарській помітили автомобіль мера Віталія Кличка Toyota Sequoia, який запаркувався із порушенням правил, повідомляє PavlovskyNEWS.

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Відомо, що градоначальник прибув до агенції для участі у пресконференції. Водій авто порушив правила паркування, ставши на відстані менше 10 метрів від пішохідного переходу. Таке порушення передбачає штраф у розмірі 340 грн.

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Як повідомлялося, раніше мер Києва Віталій Кличко презентував нову політику паркування в місті. Вона передбачає зокрема відкриття нових паркомісць.

Також Фокус писав, що в Києві подорожчала плата за місця для паркування — ціна варіюється залежно від регіону, від 5 до 35 грн за годину.