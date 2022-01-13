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Автомобиль Кличко нарушил правила парковки в центре Киева, - СМИ (фото)

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Виталий Кличко, столичный мэр, мэр Киева
автомобиль мэра

Штраф за нарушение парковки, которое осуществил водитель автомобиля мэра, составляет 340 гривен.

Возле здания агентства "Интерфакс-Украина" в Киеве на улице Рейтарской заметили автомобиль мэра Виталия Кличко Toyota Sequoia, который запарковался с нарушением правил, сообщает PavlovskyNEWS.

Известно, что градоначальник прибыл в агентство для участия в пресс-конференции. Водитель авто нарушил правила парковки, став на расстоянии менее 10 метров от пешеходного перехода. Такое нарушение предполагает штраф в размере 340 грн.

Виталий Кличко, мэр Киева
авто мэра
Виталий Кличко, мэр Киева
авто мэра
Виталий Кличко, мэр Киева
авто мэра
Виталий Кличко, мэр Киева
Виталий Кличко, мэр Киева
Виталий Кличко, мэр Киева

Как сообщалось, ранее мэр Киева Виталий Кличко презентовал новую парковочную политику в городе. Она предполагает в частности, открытие новых паркомест.

Также Фокус писал, что в Киеве подорожала плата за парковочные места — цена варьируется в зависимости от региона, от 5 до 35 грн за час.