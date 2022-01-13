Автомобиль Кличко нарушил правила парковки в центре Киева, - СМИ (фото)

Штраф за нарушение парковки, которое осуществил водитель автомобиля мэра, составляет 340 гривен.

Возле здания агентства "Интерфакс-Украина" в Киеве на улице Рейтарской заметили автомобиль мэра Виталия Кличко Toyota Sequoia, который запарковался с нарушением правил, сообщает PavlovskyNEWS.

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Известно, что градоначальник прибыл в агентство для участия в пресс-конференции. Водитель авто нарушил правила парковки, став на расстоянии менее 10 метров от пешеходного перехода. Такое нарушение предполагает штраф в размере 340 грн.

[ + – ] авто мэра [ + – ] авто мэра [ + – ] авто мэра

Как сообщалось, ранее мэр Киева Виталий Кличко презентовал новую парковочную политику в городе. Она предполагает в частности, открытие новых паркомест.

Также Фокус писал, что в Киеве подорожала плата за парковочные места — цена варьируется в зависимости от региона, от 5 до 35 грн за час.