Автомобиль Кличко нарушил правила парковки в центре Киева, - СМИ (фото)
Штраф за нарушение парковки, которое осуществил водитель автомобиля мэра, составляет 340 гривен.
Возле здания агентства "Интерфакс-Украина" в Киеве на улице Рейтарской заметили автомобиль мэра Виталия Кличко Toyota Sequoia, который запарковался с нарушением правил, сообщает PavlovskyNEWS.
Известно, что градоначальник прибыл в агентство для участия в пресс-конференции. Водитель авто нарушил правила парковки, став на расстоянии менее 10 метров от пешеходного перехода. Такое нарушение предполагает штраф в размере 340 грн.
Как сообщалось, ранее мэр Киева Виталий Кличко презентовал новую парковочную политику в городе. Она предполагает в частности, открытие новых паркомест.
Также Фокус писал, что в Киеве подорожала плата за парковочные места — цена варьируется в зависимости от региона, от 5 до 35 грн за час.