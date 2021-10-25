У Києві почнуть продавати паркомісця з аукціону: стали відомі ціни

Столичні організації зможуть бронювати місця для паркування для персоналу і клієнтів. Вартість варіюється, залежно від місця його розташування парковки.

Паркувальні місця в Києві можна буде придбати на аукціонах. Йдеться про стоянки в центрі міста поблизу бізнес-центрів, ресторанів, магазинів або банків. Про це розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов, повідомляє Обозреватель.

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За його словами, часто паркування в центрі Києва утруднене через те, що місця захоплені різними організаціями.

"Ви можете побачити це всюди — біля "Паруса", "Олімпійського", інших бізнес-центрів. Біля багатьох ресторанів, банків, великих магазинів, модних бутиків і салонів краси. Символ того, що нам із вами там не місце, тому що це місце зарезервовано під когось особливого", — підкреслив Костянтин Усов.

[ + – ] На аукціон виставлять паркомісця в І та ІІ зонах Фото: КГГА

Установи та організації, які потребують парковок для персоналу або клієнтів, зможуть підписати договір із містом та офіційно їх забронювати. Причому, паркомісця планують виставляти на онлайн-аукціон — орендувати їх зможе організація, яка запропонувала більшу суму.

За словами заступника голови КМДА, аукціони планують проводити на незалежних платформах. Стартова ціна буде варіюватися залежно від місця розташування парковки: від 8 599 гривень на місяць за паркомісце для І зони і від 4 410 гривень — для II зони. На аукціон зможуть виставити не більше ніж 40% паркувальних місць.

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Аукціони з продажу паркомісць є частиною нової паркувальної стратегії Києва. Вона має на увазі будівництво нових парковок, але, разом із тим, стимулює автомобілістів користуватися громадським транспортом.

Раніше Фокус розповідав про світовий рекорд тривалості парковки. Автомобіль простояв на одному місці 47 років.