В Киеве начнут продавать паркоместа с аукциона: стали известны цены

Столичные организации смогут бронировать парковочные места для персонала и клиентов. Стоимость варьируется, в зависимости от места его расположения парковки.

Парковочные места в Киеве можно будет приобрести на аукционах. Речь идет о стоянках в центре города близ бизнес-центров, ресторанов, магазинов или банков. Об этом рассказал заместитель главы КГГА Константин Усов, сообщает Обозреватель.

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По его словам, часто парковка в центре Киева затруднена из-за того, что места захвачены различными организациями.

"Вы можете увидеть это повсюду – возле "Паруса", "Олимпийского", других бизнес-центров. Возле многих ресторанов, банков, крупных магазинов, модных бутиков и салонов красоты. Символ того, что нам с вами там не место, потому что это место зарезервировано под кого-то особенного", — подчеркнул Константин Усов.

[ + – ] На аукцион выставят паркоместа в І и ІІ зонах Фото: КГГА

Учреждения и организации, нуждающиеся в парковках для персонала или клиентов, смогут подписать договор с городом и официально их забронировать. Причем, паркоместа планируют выставлять на онлайн-аукцион – арендовать их сможет организация, предложившая большую сумму.

По словам заместителя главы КГГА, аукционы планируют проводить на независимых платформах. Стартовая цена будет варьироваться в зависимости от места расположения парковки: от 8599 гривен в месяц за паркоместо для І зоны и от 4410 гривен – для II зоны. На аукцион смогут выставить не больше 40% парковочных мест.

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Аукционы по продаже паркомест являются частью новой парковочной стратегии Киева. Она подразумевает строительство новых парковок, но, вместе с тем, стимулирует автомобилистов пользоваться общественным транспортом.

Ранее Фокус рассказывал о мировом рекорде продолжительности парковки. Автомобиль простоял на одном месте 47 лет.