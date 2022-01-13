Водитель Кличко оплатил штраф за неправильную парковку на Toyota Sequoia в центре Киева

Внедорожник нарушил правила парковки возле агентства "Интерфакс-Украина". Авто, которого нет в декларации Кличко, продается по цене до 40 тыс. долларов.

Водитель мэра Киева Виталий Кличко оплатил штраф за нарушение правил парковки в центре Киева. Об этом столичный градоначальник сообщил в Telegram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Автомобиль Toyota Sequoia, на котором водитель Кличко припарковался с нарушениями, заметили возле здания, где расположено агентство "Интерфакс-Украина" в Киеве на улице Рейтарской.

"Сегодня мой водитель нарушил правила парковки в столице. Штраф уже уплачен через (приложение) "Киев Цифровой". Инспекция по парковке сработала оперативно. Правила должны выполнять все без исключения", – отметил он.

Мэр Киева в подтверждение своих слов опубликовал квитанцию оплаты штрафа на 340 гривен.

[ + – ] Лично Кличко не оплачивал штраф Фото: Telegram

Плательщиком указан Павел Гетьман. В квитанции видны номера транспортного средства: КА4290АЕ.

Фокус проверил данные через мобильное приложение "АвтоНомера-Украина" и выяснил, что машина, на которой ездит Кличко – это "бензиновая" Sequoia 2014 года выпуска с объемом двигателя 5,66 литров.

В Украине внедорожник стоит в среднем почти 40 тыс. долларов.

В декларации Кличко за 2020 год, которая опубликована на сайте Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции 31 марта прошлого года автомобиля Toyota Sequoia нет. В графе "Ценное движимое имущество – транспортные средства" вписан лишь автомобиль Land Rover Discovery 2013 года, который оформлен на жену мэра с оценочной стоимостью в 23 тысячи долларов.

Отметим, что сумма штрафа за нарушение правил парковки определяется статьей 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств предусмотрен штраф в размере 340 гривен.

Правила дорожного движения запрещают парковаться на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон.

Напомним, что Кличко приехал в агентство "Интерфакс-Украина" для участия в пресс-конференции.

В Киевской горадминистрации в октябре прошлого года представили инициативу приобретения парковочных мест на аукционах в центре города возле бизнес-центров, ресторанов, магазинов или банков.