Крутіше нікуди: Toyota представила оновлений пікап Tundra 2027 року (відео)

Японський автоконцерн Toyota представив оновлену модель Tundra 2027 року, яка вирізняється сміливим дизайном, передовими технологіями та розширеними можливостями завдяки додаванню абсолютно нового пакета Trailhunter.

Розроблена командами Toyota Motor North America, зокрема дослідницьким центром CALTY Design Research, модель Tundra 2027 року вирізняється більш сучасним і цілеспрямованим дизайном передньої частини, що підкреслює міцність, продуктивність та автентичність, повідомляє прес-служба Toyota.

Водночас ця модель вирізняється більш вишуканим та індивідуальним зовнішнім виглядом.

Фото: Toyota

Новий пакет Trailhunter — чим він примітний

У моделі Tundra 2027 року представлено новий пакет Trailhunter — позашляховий варіант для подорожей, створений на базі комплектації SR5 і призначений для клієнтів, які бажають отримати покращені позашляхові характеристики безпосередньо з заводу.

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Цей пакет включає шини Michelin LTX Trail 265/70R18, модернізовану підвіску Old Man Emu, передні буксирувальні гаки та додатковий захист днища.

До його складу також входять ключові позашляхові технології, такі як Multi-Terrain Select, Crawl Control та блокуючий задній диференціал, що забезпечують зчеплення та керованість у широкому діапазоні складних умов.

Trailhunter додатково вирізняється унікальними бронзовими дисками та ексклюзивними емблемами.

Екстер'єр

Уся лінійка вирізняється збалансованим і вишуканим дизайном передньої частини, широкою та стійкою колією, а також центральною нижньою частиною бампера, що підкреслює міцність.

Прямокутні протитуманні фари вбудовані в бампер для додаткової функціональності, а дизайн решітки радіатора виконаний у міцній шестикутній формі, що адаптується до різних комплектацій та стилів.

Інтер'єр

У моделі Tundra 2027 встановлено найновішу версію мультимедійної системи Toyota Audio. Вона підтримує підключення до мережі AT&T 5G, відрізняється інтуїтивно зрозумілим дизайном, схожим на смартфон, і пропонує настроювані віджети на новому головному екрані.

Нова Toyota Tundra оснащена вбудованим відеореєстратором та 14-дюймовим екраном Фото: Toyota

Також у ній вбудовано нові функції голосового помічника, що забезпечують швидші відповіді на запити "Привіт, Toyota", та відеореєстратор.

У Tundra тепер стандартно встановлюється 14-дюймовий екран, що забезпечує більший та вдосконалений цифровий інтерфейс.

У "начинці" встановлено інвертор потужністю 2,4 кВт у комплектаціях i-FORCE MAX, який забезпечує живлення інструментів, спорядження та обладнання для відпочинку.

Ця модель вирізняється найкращими світловими рішеннями. Зокрема, світлодіодна балка, встановлена на решітці радіатора, була модернізована для забезпечення яскравішого освітлення, а доступні протитуманні фари RIGID додатково покращують освітлення в умовах поганої видимості.

Силові характеристики

Вантажівка доступна як із бензиновим, так і з гібридним силовим агрегатом. Бензиновий двигун V6 із подвійним турбонаддувом потужністю 389 к.с. забезпечує високу продуктивність та буксирувальні можливості в повсякденній експлуатації, а доступний гібридний силовий агрегат i-FORCE MAX потужністю 437 л.с. додає ще більший крутний момент.

Функції безпеки та зручності

Toyota Tundra оснащена оновленою системою Toyota Safety Sense (TSS 4.0). Новітня версія стандартного пакету активної безпеки та комфорту Toyota включає оновлення апаратного забезпечення та можливостей виявлення, а також такі функції:

система запобігання зіткненням із функцією виявлення пішоходів (PCS з PD);

динамічний радарний круїз-контроль на повній швидкості (DRCC);

система попередження про виїзд зі смуги руху за допомогою рульового управління (LDA w/SA);

автоматичне вмикання дальнього світла (AHB);

система допомоги при русі по смузі (LTA);

система розпізнавання дорожніх знаків (RSA);

проактивна система допомоги водієві (PDA).

Додаткову інформацію, технічні характеристики та ціни на Tundra 2027 року Toyota планує оприлюднити восени 2026 року.

Нагадаємо, що Toyota оновила моделі Prius та Corolla до 2027 року.

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