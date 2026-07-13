Америка відмовилася, Китай оновив: як тепер виглядає Toyota Avalon

У 2022 році в США припинили випуск повнорозмірного флагманського седана E-класу Toyota Avalon.

Toyota пішла на такий крок через різке падіння попиту на великі класичні седани та зміну споживчих уподобань на користь кросоверів. Однак у Китаї вирішили не відмовлятися від цієї моделі. Ба більше, вона отримала оновлений вигляд, повідомляє CarScoops.

У Китаї седан Avalon випускався в рамках спільного підприємства Toyota та FAW, і тепер його модернізували втретє. До цього оновлення для китайських споживачів було проведено у 2022-му та 2024 роках.

Третя модернізація, інформацію про яку без зайвого галасу оприлюднило Міністерство промисловості та інформаційних технологій, фактично поєднує елементи Camry та задньопривідної Crown.

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Що змінилося?

Avalon отримав звичну передню частину з С-подібними світловими блоками та великою решіткою радіатора з вертикальними планками. До них додаються вертикальні повітряні завіси, а також кутастий передній бампер.

Фото: Toyota

У документах практично немає знімків бічного профілю, що може свідчити про відсутність будь-яких змін. Однак можна очікувати оновлених 17- та 18-дюймових легкосплавних дисків.

Набагато більше змін — у задній частині автомобіля. Наприклад, з’явилися нові роздільні задні ліхтарі, а емблема Avalon також перемістилася зі світлової смуги в середину багажника.

Поглиблення для номерного знака перенесено на оновлений бампер.

Згідно з документами, будуть доступні дві версії — довжиною 196,5 дюймів (4990 мм) та 199 дюймів (5055 мм).

Обидві моделі будуть оснащені двигуном потужністю 150 к.с., хоча одна з версій має гібридну силову установку та позначення HEV, що збільшує потужність до 184 к.с. Такі зміни дозволять знизити витрату палива до 4,31 л/100 км.

Нагадаємо, що компанія Toyota створила розкішний броньований кросовер.

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