Америка отказалась, Китай обновил: как теперь выглядит Toyota Avalon
В 2022 году в США прекратили выпуск полноразмерного флагманского седана E-класса Toyota Avalon.
На такой шаг Toyota пошла из-за резкого падения спроса на большие классические седаны и изменения потребительских предпочтений в пользу кроссоверов. Однако в Китае от этой модели решили не отказываться. Более того, она получила обновленный вид, сообщает CarScoops.
В Поднебесной седан Avalon производился в рамках совместного предприятия Toyota с FAW, и теперь его модернизировали в третий раз. Перед этим обновления для китайских потребителей были сделани в 2022-м и 2024 годах.
Третья модернизация, информацию о которой без лишнего шума обнародовало Министерство промышленности и информационных технологий, фактически объединяет элементы Camry и заднеприводного Crown.
Что изменилось?
Avalon получил знакомую переднюю часть с С-образными световыми блоками и большой решеткой радиатора с вертикальными планками. К ним добавляются вертикальные воздушные завесы, а также угловатый передний бампер.
В документах практически нет снимков бокового профиля, что может говорить об отсутствии каких-то изменений. Однако можно ожидать обновленных 17- и 18-дюймовых легкосплавных дисков.
Гораздо больше зменений — в задней части авто. Например, есть новые раздельные задние фонари, а эмблема Avalon также переместилась со световой полосы в середину багажника.
Углубление для номерного знака перенесено на обновленный бампер.
Согласно документам, будут доступны две версии — длиной 196,5 дюймов (4990 мм) и 199 дюймов (5055 мм).
Обе модели оснастят двигателем мощностью 150 л.с., хотя одна версия имеет гибридную силовую установку и обозначение HEV, что увеличивает мощность до 184 л.с. Такие изменения позволят снизить расход топлива до 4,31 л/100 км.
Напомним, Toyota создала роскошный бронированный кроссовер.
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