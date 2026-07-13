Америка отказалась, Китай обновил: как теперь выглядит Toyota Avalon

В 2022 году в США прекратили выпуск полноразмерного флагманского седана E-класса Toyota Avalon.

На такой шаг Toyota пошла из-за резкого падения спроса на большие классические седаны и изменения потребительских предпочтений в пользу кроссоверов. Однако в Китае от этой модели решили не отказываться. Более того, она получила обновленный вид, сообщает CarScoops.

В Поднебесной седан Avalon производился в рамках совместного предприятия Toyota с FAW, и теперь его модернизировали в третий раз. Перед этим обновления для китайских потребителей были сделани в 2022-м и 2024 годах.

Третья модернизация, информацию о которой без лишнего шума обнародовало Министерство промышленности и информационных технологий, фактически объединяет элементы Camry и заднеприводного Crown.

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Что изменилось?

Avalon получил знакомую переднюю часть с С-образными световыми блоками и большой решеткой радиатора с вертикальными планками. К ним добавляются вертикальные воздушные завесы, а также угловатый передний бампер.

Фото: Toyota

В документах практически нет снимков бокового профиля, что может говорить об отсутствии каких-то изменений. Однако можно ожидать обновленных 17- и 18-дюймовых легкосплавных дисков.

Гораздо больше зменений — в задней части авто. Например, есть новые раздельные задние фонари, а эмблема Avalon также переместилась со световой полосы в середину багажника.

Углубление для номерного знака перенесено на обновленный бампер.

Согласно документам, будут доступны две версии — длиной 196,5 дюймов (4990 мм) и 199 дюймов (5055 мм).

Обе модели оснастят двигателем мощностью 150 л.с., хотя одна версия имеет гибридную силовую установку и обозначение HEV, что увеличивает мощность до 184 л.с. Такие изменения позволят снизить расход топлива до 4,31 л/100 км.

Напомним, Toyota создала роскошный бронированный кроссовер.

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