Японский Rolls-Royce Cullinan: Toyota создала роскошный бронированный кроссовер (видео)

Новый Toyota Century SUV получил специальную бронированную версию. Первой роскошный кроссовер получила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

Кроссовер Toyota Century SUV был замечен в кортеже в Токио возле правительственной резиденции и аэропорта Ханэда. Его сопровождала охрана на Lexus LS. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Создание специальной модификации Toyota Century SUV для первых лиц государства уже подтвердил главный секретарь правительства Японии Минору Кихара. Кроссовер заменил седан Toyota Century в соответствии с планом, ведь этот автомобиль эксплуатировался с 2020 года и уже имеет немалый пробег.

Отличить правительственный внедорожник Toyota Century по внешнему виду можно разве что по мигающим маячкам; также видно, что автомобиль бронирован. Детали салона пока держатся в секрете.

Відео дня

Стоит отметить, что новый Toyota Century SUV — самый роскошный и самый дорогой японский кроссовер. 5,2-метровый автомобиль в стиле Rolls-Royce Cullinan даже в базовой версии стоит 170 000 долларов.

Важно

Улучшенный бестселлер: обзор нового кроссовера Toyota RAV4 (фото)

Кроссовер Toyota Century SUV имеет всего четыре кресла в салоне, причем сзади установлены комфортабельные сиденья с электроприводом, подогревом, вентиляцией, массажем и подставками для ног.

Премьер-министр Японии получила роскошный кроссовер Фото: скриншот / YouTube

Автомобиль оснащен 405-сильной плагин-гибридной установкой с 3,5-литровым бензиновым V6 и электромотором. Он способен проехать до 69 км на электротяге.

Ранее Фокус рассказывал об экстремальном бронированном пикапе мощностью 860 сил, оснащённом электрошокером и дымовой завесой.

Кроме того, мы писали о новом заряженном седане Toyota Camry Apex.