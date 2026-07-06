Японський Rolls-Royce Cullinan: Toyota створила розкішний броньований кросовер (відео)

Нова Toyota Century SUV отримала спеціальну броньовану версію. Першою розкішний кросовер отримала прем'єрк-міністерка Японії Санае Такаїті.

Кросовер Toyota Century SUV помітили у кортежі в Токіо біля урядової резиденції та аеропорту Ханеда. Супроводжувала його охорона на Lexus LS. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Створення особливої модифікації Toyota Century SUV для перших осіб держави вже підтвердив головний секретар уряду Японії Мінору Кіхара. Кросовер замінив седан Toyota Century у плановому порядку, адже те авто експлуатували з 2020 року і воно вже має чималий пробіг.

Відрізнити урядову Toyota Century SUV зовні можна хіба за проблисковими маячками, також видно, що автомобіль броньований. Деталі салону наразі тримаються у секреті.

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Варто відзначити, що нова Toyota Century SUV — найрозкішніший і найдорожчий японський кросовер. 5,2-метрове авто у стилі Rolls-Royce Cullinan навіть у базовій версії коштує 170 000 доларів.

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Кросовер Toyota Century SUV має лише чотири крісла у салоні, причому ззаду встановлені комфортабельні сидіння з електроприводом, підігрівом, вентиляцією, масажем та підставками для відпочинку ніг.

Розкішний кросовер отримала прем'єрка Японії Фото: скриншот / YouTube

Авто оснащене 405-сильною плагін-гібридною установкою з 3,5-літровим бензиновим V6 і електромотором. Він здатен проїхати до 69 км на електротязі.

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