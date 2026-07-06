Camry Apex: що відомо про новий проєкт Toyota

Японський автогігант Toyota подав заявку на реєстрацію торгової марки в США під назвою Camry Apex.

Експерти в автомобільній галузі припускають, що це може свідчити про те, що, можливо, компанія готує більш спортивну версію свого середньорозмірного седана, повідомляє Autoblog.

Не виключено, що вона буде схожою на Corolla Apex Edition 2020 року, яка відрізнялася спортивною підвіскою, більш жорсткими стабілізаторами поперечної стійкості, легшими колесами з літніми шинами та унікальним наконечником вихлопної труби.

Наразі Toyota не підтвердила початок виробництва, проте прикметно, що реєстрація торгової марки відбулася після припинення випуску Camry TRD з двигуном V6 у 2024 році й ніби натякає на відновлення амбіцій щодо продуктивності моделі.

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За попередніми даними, Apex може запропонувати динамічні поліпшення. Сучасна ж Camry оснащена 2,5-літровим атмосферним чотирициліндровим двигуном із гібридною системою, яка приводить у рух або передні, або всі чотири колеса через електронний варіатор.

Через додаткові зусилля, необхідні для встановлення механічної коробки передач, незрозуміло, чи отримає Camry Apex механічну трансмісію, але якщо тираж буде таким самим низьким, як у Corolla Apex Edition (6000 екземплярів), можливо, це буде вигідно.

Такі вдосконалення орієнтовані на покупців, які прагнуть отримати більш витончену керованість та спортивну естетику без витрат і зобов’язань, пов’язаних із придбанням повноцінної моделі GR.

Такий підхід відповідає більш широкій стратегії Toyota, спрямованій на надання індивідуальності своїй основній лінійці автомобілів. При цьому зберігаються основні характеристики, такі як ефективність і надійність.

Від TRD до Apex: еволюція стратегії Toyota у сфері продуктивності

Toyota Racing Development (TRD) тепер зосереджується на автомобілях з рамною конструкцією кузова, тоді як легкові автомобілі та кросовери випускаються під брендом Gazoo Racing (GR) або GR Sport.

Назва Apex може означати новий суббренд або стратегію випуску спеціальних версій для седанів, таких як Camry, заповнюючи прогалину, що утворилася після виходу TRD із цього сегмента.

Нагадаємо, що Toyota долучиться до створення літаючих автомобілів.

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