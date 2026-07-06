Camry Apex: что известно о новом проекте Toyota

Японский автогигант Toyota подал заявку на регистрацию торговой марки в США под названием Camry Apex.

Эксперты в сфере авто предполагают, что это может свидетельствовать о том, что, возможно, компания готовит более спортивную версию своего среднеразмерного седана, сообщает Autoblog.

Не исключено, что она будет подобна Corolla Apex Edition 2020 года, которая отличалась спортивной подвеской, более жесткими стабилизаторами поперечной устойчивости, более легкими колесами с летними шинами и уникальным наконечником выхлопной трубы.

Пока что Toyota не подтвердила начало производства, однако примечательно, что регистрация ТМ последовала за прекращением выпуска Camry TRD с двигателем V6 в 2024 году и как бы намекает на возобновление амбиций в отношении производительности модели.

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По предварительным данным, Apex может предложить динамические улучшения. Современная же Camry оснащена 2,5-литровым атмосферным четырехцилиндровым двигателем с гибридной системой, которая приводит в движение либо передние, либо все четыре колеса через электронный вариатор.

Из-за дополнительных усилий, необходимых для установки механической коробки передач, неясно, получит ли Camry Apex механическую трансмиссию, но если тираж будет таким же низким, как у Corolla Apex Edition (6000 экземпляров), возможно, это будет выгодно.

Подобные усовершенствования ориентированы на покупателей, стремящихся к более отточенной управляемости и спортивной эстетике без затрат и обязательств, связанных с приобретением полноценной модели GR.

Такой подход соответствует более широкой стратегии Toyota по приданию индивидуальности своей основной линейке автомобилей. При этом сохраняются основные характеристики, такие как эффективность и надежность.

От TRD до Apex: эволюция стратегии Toyota в области производительности

Toyota Racing Development (TRD) теперь фокусируется на автомобилях с рамной конструкцией кузова, в то время как легковые автомобили и кроссоверы используют бренд Gazoo Racing (GR) или GR Sport.

Название Apex может представлять собой новый суббренд или стратегию выпуска специальных версий для седанов, таких как Camry, заполняя пустоту, образовавшуюся после ухода TRD из сегмента.

Напомним, Toyota приобщится к созданию летающих авто.

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