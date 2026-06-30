С дороги в небо: Toyota приобщится к созданию летающих авто

Японский автопроизводитель Toyota, кроме создания авто, решил присмотреться к индустрии летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (Vertical Take-Off and Landing, VTOL).

Еще около 10 лет назад компания Toyota включилась в тему VTOL, когда объявила о своей поддержке компании Joby Aviation, сообщает Autoevolution.

Теперь, похоже, японцы готовы к новому шагу: Toyota объявила о создании стратегического производственного альянса и совместного предприятия с Joby, которое в конечном итоге вовлечет ее в бизнес по производству VTOL.

Этот очень молодой альянс сначала сосредоточится на создании основы для коммерческого производства, а позже поддержит расширение производственных мощностей для аэротакси Joby в свете предстоящей сертификации летательных аппаратов и для удовлетворения ожидаемого роста спроса.

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Ни Toyota, ни Joby не сообщили подробностей, поэтому пока неизвестно, какие предприятия будут задействованы в производстве VTOL.

Joby, наряду с Archer, BETA, Electra, Wisk, Ampaire, Elroy Air и Reliable Robotics, является одной из восьми американских компаний, занимающихся VTOL, которые были приняты в программу американского правительства по интеграции передовых технологий воздушной мобильности и электрических систем вертикального взлета и посадки (eIPP), объявленную в конце прошлого года.

В рамках этого проекта компания Joby и ее конкуренты начнут развертывание своих летательных аппаратов и проведение полетов в реальных условиях с целью стандартизации сертификации, эксплуатации и инфраструктуры.

Что известно о продукте Joby

Конструкция VTOL от Joby может перевозить до четырех пассажиров и пилота одновременно и, развивая максимальную скорость 322 км/ч.

Апарат уже совершил полеты в нескольких регионах США, последний раз в районе Нью-Йорка: из международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди (JFK) в различные пункты назначения по всему городу. При этом VTOL-самолет доказал, что может сократить время полета с нескольких часов до семи минут.

Напомним, в Украине представили долгожданные кроссоверы Toyota.

Также сообщалось, что представлено аэротакси с рекордным запасом хода.