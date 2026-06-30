З дороги в небо: Toyota долучиться до створення літаючих автомобілів

Японський автовиробник Toyota, окрім виробництва автомобілів, вирішив придивитися до галузі літальних апаратів вертикального зльоту та посадки (Vertical Take-Off and Landing, VTOL).

Ще близько 10 років тому компанія Toyota долучилася до проекту VTOL, оголосивши про свою підтримку компанії Joby Aviation, повідомляє Autoevolution.

Тепер, схоже, японці готові до нового кроку: Toyota оголосила про створення стратегічного виробничого альянсу та спільного підприємства з Joby, що в кінцевому підсумку залучить її до бізнесу з виробництва VTOL.

Цей дуже молодий альянс спочатку зосередиться на створенні основи для комерційного виробництва, а згодом сприятиме розширенню виробничих потужностей для аеротаксі Joby з огляду на майбутню сертифікацію літальних апаратів та з метою задоволення очікуваного зростання попиту.

Відео дня

Ні Toyota, ні Joby не повідомили подробиць, тому поки що невідомо, які підприємства будуть залучені до виробництва VTOL.

Joby, поряд з Archer, BETA, Electra, Wisk, Ampaire, Elroy Air та Reliable Robotics, є однією з восьми американських компаній, що займаються VTOL, які були включені до програми уряду США з інтеграції передових технологій повітряної мобільності та електричних систем вертикального зльоту та посадки (eIPP), оголошену наприкінці минулого року.

У рамках цього проєкту компанія Joby та її конкуренти розпочнуть розгортання своїх літальних апаратів і проведення польотів у реальних умовах з метою стандартизації сертифікації, експлуатації та інфраструктури.

Що відомо про продукт Joby

Апарат VTOL від Joby може одночасно перевозити до чотирьох пасажирів та пілота, розвиваючи максимальну швидкість 322 км/год.

Апарат уже здійснив польоти в кількох регіонах США, востаннє — в районі Нью-Йорка: з міжнародного аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді (JFK) до різних пунктів призначення по всьому місту. При цьому VTOL-літак довів, що може скоротити час польоту з кількох годин до семи хвилин.

Нагадаємо, що в Україні представили довгоочікувані кросовери Toyota.

Також повідомлялося, що було представлено аеротаксі з рекордним запасом ходу.