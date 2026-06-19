Новий RAV4 і перші електрокари: в Україні представили довгоочікувані кросовери Toyota (фото)

На український ринок виходять одразу кілька кросоверів Toyota. У продаж надходять нова Toyota RAV4 та одразу кілька електрокросоверів японського бренду.

Сучасні кросовери Toyota було представлено в Києві. Журналіст "Фокусу" відвідав їхню презентацію та познайомився з новинками.

Toyota активніше впроваджує електрифікацію на українському ринку. Нове покоління RAV4 пропонується виключно у гібридних варіантах, а також вперше на наш ринок виводяться електричні моделі цієї марки.

Нова Toyota RAV4 2026

Кросовер Toyota RAV4 шостого покоління — одна з найочікуваніших новинок цього року в Україні. Його продажі стартують із 10 липня. Автомобіль став довшим (4,6 м) і зберіг кутастий дизайн, проте його профіль став виразнішим.

Дизайн передньої частини відрізняється у різних версіях Toyota RAV4 Фото: Тарас Брязгунов Toyota RAV4 GR Sport Фото: Тарас Брязгунов

Дизайн передньої частини відрізняється залежно від версії моделі. Зокрема, нова Toyota RAV4 GR Sport отримала іншу решітку радіатора та бампер.

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У салоні покращили оздоблення та посилили шумоізоляцію. Кросовер отримав більший цифровий приладовий щиток, нову мультимедійну систему з 12,9-дюймовим тачскріном та компактний джойстик коробки передач. Автомобіль став просторішим, а об’єм його багажника зріс до 514–1724 л.

Toyota RAV4 пропонуватимуть виключно в гібридних версіях Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Toyota RAV4 в Україні починається від 1 827 500 гривень. Базова комплектація Active розширена і включає 18-дюймові диски, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, електропривід дверей багажника, камеру, навігацію, підігрів сидінь і керма, електропривід сидіння водія, датчики дощу та світла, набір систем безпеки.

У салоні покращили оздоблення та збільшили екрани Фото: Тарас Брязгунов

Топовий варіант Premium (від 2 330 600 гривень) включає 20-дюймові диски, матричні фари, шкіряне оздоблення, проекцію на лобове скло, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, вентиляцію передніх та підігрів задніх сидінь.

Новий Toyota RAV4 в Україні буде доступний у 2,5-літрових електрифікованих версіях. Потужність гібрида зросла до 230 к. с. у виконанні з переднім приводом та 239 сил — із повним приводом. Середня витрата пального становить 4,3–4,7 л/100 км.

Об'єм багажника зріс до 514–1724 л Фото: Тарас Брязгунов

Плагін-гібрид Toyota RAV4 (від 2 515 500 гривень) розвиває 282 к. с. з переднім приводом та 329 сил — з повним. Потужніший варіант розганяється до сотні за 5,7 с. Кросовер споживає 4,7–4,9 л/100 км і може проїхати до 126 км на електротязі.

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Перші електромобілі Toyota в Україні

В Україні офіційно продаватимуть одразу три електромобілі Toyota. Ці кросовери побудовані на одній платформі e-TNGA та мають схожий дизайн передньої частини й схоже компонування салону з високо розміщеною цифровою панеллю приладів. Проте моделі відрізняються за своїм характером.

Toyota C-HR+ Фото: Тарас Брязгунов

Нова Toyota C-HR+ — молодіжний електричний купе-кросовер із стрімким силуетом. Автомобіль довжиною 4,5 метра має багажник об’ємом 416 літрів. Базова комплектація включає матричні фари, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, камеру, датчики дощу та світла, навігацію, електропривід водійського сидіння, підігрів сидінь і керма, комплекс систем безпеки.

В електрокарах панель приладів розташована доволі високо Фото: Тарас Брязгунов

Електрокар пропонується у передньопривідних версіях потужністю 167 і 224 к. с., а також у 343-сильному повнопривідному варіанті. Найпотужніший кросовер Toyota C-HR+ розганяється до сотні за 5,2 с. Можна обрати акумулятори ємністю 57 та 77 кВт∙год, а запас ходу становить від 458 до 560 км. Ціна Toyota C-HR+ — від 1 971 550 до 2 496 510 гривень.

Toyota bZ4X — перший серійний електромобіль японської марки. Цей 4,7-метровий кросовер просторіший за C-HR+ і має більший багажник об’ємом 452 літри.

Toyota bZ4X Фото: Тарас Брязгунов

Силові установки та акумуляторні батареї такі самі, як у Toyota C-HR+, а запас ходу становить 444–569 км. Ціна Toyota bZ4X в Україні — від 2 008 100 до 2 304 800 гривень.

Електромобіль Toyota bZ4X Touring — подовжена (4,83 м) сімейна версія електрокара, орієнтована на активний відпочинок. У ньому збільшили внутрішній простір, а об’єм багажника зріс до 669 л. Кліренс сягнув 210 мм.

Toyota bZ4X Touring Фото: Тарас Брязгунов

Цей кросовер пропонується у передньопривідному 224-сильному та повнопривідному 380-сильному варіантах, причому в останньому випадку розгін до сотні займає 4,5 с. Акумулятор на 74,7 кВт·год забезпечує запас ходу 528–591 км. Ціна Toyota bZ4X Touring — від 2 395 100 до 2 554 200 гривень.

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