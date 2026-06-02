Карбон, 300 сил і немає задніх сидінь: дебютувала найекстремальніша Toyota Corolla (фото)
Лінійку Toyota Corolla поповнила нова заряджена версія GRMN. 300-сильний заряджений хетчбек має карбонові капот і дах та позбувся задніх крісел.
Нова Toyota GRMN Corolla вийде на ринок у 2027 році та стане флагманською прощальною версією нинішнього покоління моделі. Про неї розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.
Як і молодша Toyota GRMN Yaris, хетчбек є екстремальним варіантом моделі. Його створення підрозділом Gazoo Racing курував особисто голова правління Toyota Акіо Тойода (у салоні є його автограф), а доводили авто на знаменитому треку Нюрбургринг.
За основу взяли Toyota GR Corolla і авто зберігає 1,6-літровий 300-сильний турбомотор, проте піковий крутний момент збільшили до з 400 до 415 Нм. Заряджений хетчбек пропонують виключно з 6-ступінчастою механічною КПП.
Систему повного приводу та кермове управління доопрацювали, а також переналаштували підвіску і встановили нові амортизатори.
Відрізнити Toyota GRMN Corolla можна за новим обвісом, збільшеним антикрилом та 18-дюймовими кованими дисками бронзового кольору з ширшими шинами Michelin Pilot Sport Cup 2. До того ж, авто полегшили на 40 кг (до 1440 кг) за рахунок карбонових даху і капоту, а також відмови від задніх сидінь.
Натомість передні крісла — повністю нові. Також кермо обшили алькантарою та змінили графіку цифрової панелі приладів.
