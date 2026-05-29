Ексклюзив для обраних: перший суперкар Toyota не продаватимуть усім охочим

Суперкар Toyota GR GT створений для автолюбителів-ентузіастів, тому японський виробник ретельно відбиратиме покупців дрібносерійної моделі.

Купити Toyota GR GT зможуть не всі охочі й справа не у чималій вартості. Керівництво японського концерну прагне, щоб перші суперкари Toyota потрапили в руки справжніх поціновувачів. Про це повідомляє сайт Autoblog.

Директор спортивної програми у підрозділі Gazoo Racing (саме там розробляли суперкар) Джефф Бал пояснив, що голова правління концерну Акіо Тойода прагне, аби рідкісну модель купували автомобілісти, які розумітимуть її та активно експлуатуватимуть.

Суперкар продаватимуть лише обраним Фото: Toyota

У наш час нерідко лімітовані суперкари купують, тримають у гаражі, а потім перепродають за більші гроші. Акіо Тойода не в захваті від такої "спекуляції".

Відео дня

Саме тому потенційні покупці Toyota GR GT проходитимуть відбір. По-перше, суперкар не можна буде купити у найближчому автосалоні Toyota – його продаватимуть у шоурумах Lexus або ж спеціалізованих пунктах Gazoo Racing Garage.

За суперкар Toyota відповідатимуть спеціально призначені менеджери з продажів – їх назвали Майстрами GR. Вони проводитимуть щось на кшталт інтерв’ю чи опитування охочих купити Toyota GR GT і за його результатами визначатимуть, чи є вони гідними нової моделі.

Ціна Toyota GR GT — 225 000 доларів Фото: Toyota

У Toyota провели дослідження і встановили, що більшість покупців GR GT, скоріше за все, не є постійними покупцями Toyota – модель дозволить залучити нову клієнтуру.

Важливо

В Україні виявили рідкісну розкішну Toyota 60-х із цікавою історією (фото)

Toyota GR GT – перший суперкар марки

Нова Toyota GR GT – 4,8-метрове двомісне купе від спортивного підрозділу Gazoo Racing. У його конструкції активно використаний карбон, а салон оздоблений шкірою та алькантарою.

Авто оснащене 650-сильною гібридною установкою Фото: Toyota

Суперкар Toyota GR GT отримав 4,0-літровий V8 твін-турбо та електромотор, які разом розвивають понад 650 к. с. і 850 Н∙м. Максимальна швидкість перевищує 320 км/год, тобто це найшвидша Toyota усіх часів. Ціна Toyota GR GT складає 225 000 доларів.

Між іншим, право на придбання нових заряджених Toyota вирішили розіграти в лотереї.

Також Фокус розповідав про перший суперкар Brabus на 1000 сил.