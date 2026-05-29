Ексклюзив для обраних: перший суперкар Toyota не продаватимуть усім охочим
Суперкар Toyota GR GT створений для автолюбителів-ентузіастів, тому японський виробник ретельно відбиратиме покупців дрібносерійної моделі.
Купити Toyota GR GT зможуть не всі охочі й справа не у чималій вартості. Керівництво японського концерну прагне, щоб перші суперкари Toyota потрапили в руки справжніх поціновувачів. Про це повідомляє сайт Autoblog.
Директор спортивної програми у підрозділі Gazoo Racing (саме там розробляли суперкар) Джефф Бал пояснив, що голова правління концерну Акіо Тойода прагне, аби рідкісну модель купували автомобілісти, які розумітимуть її та активно експлуатуватимуть.
У наш час нерідко лімітовані суперкари купують, тримають у гаражі, а потім перепродають за більші гроші. Акіо Тойода не в захваті від такої "спекуляції".
Саме тому потенційні покупці Toyota GR GT проходитимуть відбір. По-перше, суперкар не можна буде купити у найближчому автосалоні Toyota – його продаватимуть у шоурумах Lexus або ж спеціалізованих пунктах Gazoo Racing Garage.
За суперкар Toyota відповідатимуть спеціально призначені менеджери з продажів – їх назвали Майстрами GR. Вони проводитимуть щось на кшталт інтерв’ю чи опитування охочих купити Toyota GR GT і за його результатами визначатимуть, чи є вони гідними нової моделі.
У Toyota провели дослідження і встановили, що більшість покупців GR GT, скоріше за все, не є постійними покупцями Toyota – модель дозволить залучити нову клієнтуру.Важливо
Toyota GR GT – перший суперкар марки
Нова Toyota GR GT – 4,8-метрове двомісне купе від спортивного підрозділу Gazoo Racing. У його конструкції активно використаний карбон, а салон оздоблений шкірою та алькантарою.
Суперкар Toyota GR GT отримав 4,0-літровий V8 твін-турбо та електромотор, які разом розвивають понад 650 к. с. і 850 Н∙м. Максимальна швидкість перевищує 320 км/год, тобто це найшвидша Toyota усіх часів. Ціна Toyota GR GT складає 225 000 доларів.
Між іншим, право на придбання нових заряджених Toyota вирішили розіграти в лотереї.
Також Фокус розповідав про перший суперкар Brabus на 1000 сил.