Эксклюзив для избранных: первый суперкар Toyota не будут продавать всем желающим

Суперкар Toyota GR GT создан для автолюбителей-энтузиастов, поэтому японский производитель будет тщательно отбирать покупателей мелкосерийной модели.

Купить Toyota GR GT смогут не все желающие и дело не в немалой стоимости. Руководство японского концерна стремится, чтобы первые суперкары Toyota попали в руки настоящих ценителей. Об этом сообщает сайт Autoblog.

Директор спортивной программы в подразделении Gazoo Racing (именно там разрабатывали суперкар) Джефф Бал объяснил, что председатель правления концерна Акио Тойода хочет, чтобы редкую модель покупали автомобилисты, которые будут понимать ее и активно эксплуатировать.

Суперкар будут продавать только избранным Фото: Toyota

В наше время нередко лимитированные суперкары покупают, держат в гараже, а потом перепродают за большие деньги. Акио Тойода не в восторге от такой "спекуляции".

Именно поэтому потенциальные покупатели Toyota GR GT будут проходить отбор. Во-первых, суперкар нельзя будет купить в ближайшем автосалоне Toyota — его будут продавать в шоурумах Lexus или же специализированных пунктах Gazoo Racing Garage.

За суперкар Toyota будут отвечать специально назначенные менеджеры по продажам — их назвали Мастерами GR. Они будут проводить что-то вроде интервью или опроса желающих купить Toyota GR GT и по его результатам определять, являются ли они достойными новой модели.

Цена Toyota GR GT — 225 000 долларов

В Toyota провели исследование и установили, что большинство покупателей GR GT, скорее всего, не являются постоянными покупателями Toyota — модель позволит привлечь новую клиентуру.

Toyota GR GT — первый суперкар марки

Новая Toyota GR GT — 4,8-метровое двухместное купе от спортивного подразделения Gazoo Racing. В его конструкции активно использован карбон, а салон отделан кожей и алькантарой.

Суперкар Toyota GR GT получил 4,0-литровый V8 твин-турбо и электромотор, которые вместе развивают более 650 л. с. и 850 Н∙м. Максимальная скорость превышает 320 км/ч, то есть это самая быстрая Toyota всех времен. Цена Toyota GR GT составляет 225 000 долларов.

Между прочим, право на приобретение новых заряженных Toyota решили разыграть в лотерее.

