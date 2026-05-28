Toyota разыграет право на покупку эксклюзивных версий GR Yaris в лотерею (фото)

Компания Toyota Gazoo Racing открыла прием заявок на две самые эксклюзивные модели GR Yaris, когда-либо представленные в Японии.

Речь идет о версиях GR Yaris Morizo ​​RR и GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition, количество которых — всего по 100 экземпляров каждой, и единственный способ получить право на их покупку — через приложение GR для смартфонов, сообщает Carscoops.

Прием заявок на участие в лотерее стартовал вчера, 27 мая, и продлится всего до 9 июня, а 200 победителей, которые получат право купить эти авто, будут объявлены 1 июля. Забрать приобретенные модели они смогут в начале августа, когда начнутся первые поставки.

Стоимость Morizo ​​RR составляет 9 млн иен (около $56 500), а Ogier 9x Edition — чуть меньше, 8, млн иен ($53 000). Обе модели стоят гораздо дороже стандартной линейки GR Yaris в Японии, цены на которую варьируются от 3 617 200 до 5 882 200 иен (от $22 700 до $36 900).

Те, кто не победит в цифровой лотерее, могут попытать счастья в оффлайне. Правда, речь идет не о настоящих авто. Toyota будет продавать масштабные модели Morizo ​​RR и Ogier 9x Edition в масштабе 1/43 на раллийных трассах и в избранных розничных магазинах по цене 16 500 иен ($104). Конечно, это не совсем то же самое, что поставить настоящий автомобиль в свой гараж, но зато гораздо дешевле.

Уменьшенные копии GR Yaris Morizo ​​RR и GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition

GR Yaris Morizo ​​RR и GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition: что известно

Специальные версии были впервые представлены на Токийском автосалоне 2026 года как финальная эволюция раллийного "горячего хэтчбека", который сейчас находится на закате своей карьеры.

Обе модели основаны на недавно обновленном GR Yaris с новым рулевым колесом, настроенным профессиональными водителями.

GR Yaris Morizo ​​RR

Morizo ​​RR создан с учетом предпочтений самого Акио Тойоды, председателя совета директоров Toyota, сформированных его опытом участия в 24-часовой гонке на Нюрбургринге.

Он получил специально настроенную подвеску и электроусилитель руля, а также специальный "режим Morizo", который фиксирует распределение крутящего момента 50:50 в системе полного привода.

Карбоновый обвес включает в себя выраженный сплиттер, вентилируемый капот, более острые боковые юбки и регулируемое антикрыло.

Экстерьер окрашен в эксклюзивный оттенок Gravel Khaki в сочетании с матовыми бронзовыми 18-дюймовыми коваными легкосплавными дисками BBS и желтыми тормозными суппортами.

В салоне установлены руль и рычаг переключения передач, обтянутые материалом Ultrasuede, желтая строчка, серийная табличка и знак Morizo ​​на лобовом стекле.

GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition

Sébastien Ogier 9x World Champion Edition отличается иным подходом к сцеплению с дорогой. Специальный режим Seb Mode обеспечивает распределение крутящего момента 40:60 в пользу задней оси, а также второй режим Morizo, настроенный для гравийных дорог. Однако в ней отсутствует специальная настройка подвески и рулевого управления Morizo ​​RR, вместо этого используется стандартная конфигурация.

Автомобиль оснащен заводским аэродинамическим пакетом Aero Performance Package, выполненным в эксклюзивном цвете Gravity Black с матовыми черными дисками BBS, синими тормозными суппортами, наклейками Gazoo Racing и французскими триколорными акцентами на решетке радиатора.

Внутри салона продолжается трехцветная строчка, на видном месте расположен механический вертикальный ручной тормоз с кожаной отделкой, а на приборной панели — номерная табличка девятикратного чемпиона мира с подписью французского раллийного автогонщика Себастьяна Ожье, пилота команды Toyota GAZOO Racing WRT и девятикратного чемпиона мира по ралли.

Что касается технической "начинки", то обе эти версии GR Yaris оснащены одним и тем же 1,6-литровым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, развивающим 300 л.с. (224 кВт / 304 PS) и 400 Нм (295 фунт-фут) крутящего момента.

Morizo ​​RR использует восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, а Ogier 9x — шестиступенчатую механическую. Такое разделение передач объясняет небольшой вес.

