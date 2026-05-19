Популярный хэтчбек Toyota провалил краш-тест: о какой модели речь (видео)

Предпоследняя версия Toyota Starlet с треском провалась во время краш-теста #SaferCarsforAfrica, проведенного Global NCAP.

По результатам теста, защита взрослых получила нулевую оценку, детей — три звезды, сообщается на сайте Global NCAP.

Для тестирования была выбрана предыдущая базовая версия Starlet, собранная в Индии как почти идентичный Suzuki Baleno. Различия заключаются в измененных бамперах, измененной форме задней двери и другом каталоге двигателей.

Один из самых популярных и продаваемых хэтчбеков в Южной Африке, Starlet в стандартной комплектации оснащался фронтальными подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, а также электронной системой стабилизации (ESC), однако это не помогло. Боковые подушки безопасности для защиты головы отсутствовали.

Главные выводы по результатам краш-теста

Область ног и кузов оказались нестабильными и неспособными выдерживать дальнейшие нагрузки.

В тесте на боковой удар защита головы и грудной клетки была оценена как плохая. Защита живота оценена как адекватная.

Тест на боковой удар о столб не проводился, поскольку боковые подушки безопасности для защиты головы не входят в стандартную комплектацию.

В оценке фронтального удара голова трехлетнего манекена соприкоснулась с салоном автомобиля, и защита грудной клетки была оценена как низкая.

В тесте на боковой удар голова трехлетнего манекена подверглась удару.

По итогам испытаний Global NCAP дал автомобилю ноль звезд за защиту взрослых и 29,33 балла (3 звезды) — за защиту детей.

Защита детей получила три звезды

"Это шокирующий результат в ноль звезд от Toyota. Starlet, один из самых популярных автомобилей, продаваемых в Южной Африке, имел нестабильный кузов, а также плохую защиту головы и грудной клетки, что вызывает серьезную озабоченность", — заявил Ричард Вудс, генеральный директор Global NCAP.

После того, как были получены результаты краш-теста, Toyota сообщила, что модель Starlet обновляется в Южной Африке. В стандартную комплектацию обязались добавить дополнительные функции безопасности, включая боковые подушки безопасности для защиты головы и тела. Обновленная модель уже доступна на рынке.

"Мы приветствуем это улучшение в оборудовании безопасности и очень скоро протестируем обновленную модель", — отметил Вудс.

