Знаменитый минивэн Toyota 90-х переделали в недорогой автодом и вернули на рынок (фото)

Минивэн Toyota HiAce 90-х годов стал основой для интересного проекта SC. Его превратили в уютный компактный автодом.

Тюнинг Toyota HiAce 1989-2004 годов выполняет небольшая компания Vanlife Northwest из города Портленд (США). Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Сзади установили раскладные диваны

Автодом Toyota HiAce SC (Space Cabin) рассчитан на двух человек. Из салона убрали задние сиденья и установили два дивана, которые раскладываются в двуспальную кровать. Под ним есть выдвижные ящики, также установлены выдвижная подставка для ноутбука, разнообразные шкафы и полки.

Внутри есть шкафы и полки

На кухне установили раковину, холодильник, газовую плиту. Появился и раскладной обеденный столик. Внутри оборудовали диодную подсветку, Bluetooth и USB-порты для зарядки гаджетов.

К тому же, автодом Toyota HiAce SC получил 38-литровый бак с водой и дополнительную батарею емкостью 200 А∙ч, а его заднюю подвеску усилили. За доплату предлагают люки в крыше.

На кухне есть раковина и раскладной стиль

Переделку Toyota HiAce в дом на колесах оценили в 27 000 долларов. Кроме того, нужен автомобиль-донор, который можно найти подержанным за 5-10 тыс. долларов.

