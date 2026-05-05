Знаменитий мінівен Toyota 90-х переробили на недорогий автодім і повернули на ринок (фото)

Мінівен Toyota HiAce 90-х років став основою для цікавого проєкту SC. Його перетворили на затишний компактний автодім.

Тюнінг Toyota HiAce 1989-2004 років виконує невелика компанія Vanlife Northwest із міста Портленд (США). Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Ззаду встановили розкладні дивани

Автодім Toyota HiAce SC (Space Cabin) розрахований на двох осіб. Із салону прибрали задні сидіння та встановили два дивани, які розкладаються у двоспальне ліжко. Під ним є висувні шухляди, також встановлені висувна підставка для ноутбука, різноманітні шафи та полиці.

Усередині є шафи та полиці

На кухні встановили раковину, холодильник, газову плиту. З’явився і розкладний обідній столик. Усередині обладнали діодне підсвічування, Bluetooth та USB-порти для зарядки гаджетів.

Важливо

Економваріант: у Німеччині створили доступний електричний автодім за 25 тис. євро (фото)

До того ж, автодім Toyota HiAce SC отримав 38-літровий бак із водою та додаткову батарею ємністю 200 А∙год, а його задню підвіску посилили. За доплату пропонують люки в даху.

Відео дня

На кухні є раковина та розкладний стиль

Переробку Toyota HiAce в дім на колесах оцінили в 27 000 доларів. Крім того, потрібен автомобіль-донор, який можна знайти вживаним за 5-10 тис. доларів.

До речі, нещодавно представили і заводський автодім Toyota для двох, який більший за розмірами.

Також Фокус розповідав про оригінальний пікап-самоскид Toyota вантажопідйомністю 5 тонн.