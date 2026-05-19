Популярний хетчбек Toyota провалив краш-тест: про яку модель йдеться (відео)
Передостання версія Toyota Starlet з тріском провалилася під час краш-тесту #SaferCarsforAfrica, проведеного Global NCAP.
За результатами тесту, захист дорослих отримав нульову оцінку, дітей — три зірки, повідомляється на сайті Global NCAP.
Для тестування було обрано попередню базову версію Starlet, зібрану в Індії як майже ідентичний Suzuki Baleno. Відмінності полягають у змінених бамперах, зміненій формі задніх дверей та іншому каталозі двигунів.
Один із найпопулярніших і найпродаваніших хетчбеків у Південній Африці, Starlet у стандартній комплектації оснащувався фронтальними подушками безпеки для водія та переднього пасажира, а також електронною системою стабілізації (ESC), однак це не допомогло. Бічні подушки безпеки для захисту голови були відсутні.
Головні висновки за результатами краш-тесту
- Область ніг і кузов виявилися нестабільними і нездатними витримувати подальші навантаження.
- У тесті на бічний удар захист голови і грудної клітки було оцінено як поганий. Захист живота оцінено як адекватний.
- Тест на боковий удар об стовп не проводився, оскільки бокові подушки безпеки для захисту голови не входять до стандартної комплектації.
- В оцінці фронтального удару голова трирічного манекена доторкнулася до салону автомобіля, і захист грудної клітки було оцінено як низький.
- У тесті на бічний удар голова трирічного манекена зазнала удару.
За підсумками випробувань Global NCAP дав автомобілю нуль зірок за захист дорослих і 29,33 бали (три зірки) — за захист дітей.
"Це шокуючий результат в нуль зірок від Toyota. Starlet, один із найпопулярніших автомобілів, що продаються в Південній Африці, мав нестабільний кузов, а також поганий захист голови та грудної клітини, що викликає серйозну заклопотаність", — заявив Річард Вудс, генеральний директор Global NCAP.
Після того, як були отримані результати краш-тесту, Toyota повідомила, що модель Starlet оновлюється в Південній Африці. У стандартну комплектацію зобов'язалися внести додаткові функції безпеки, включно з бічними подушками безпеки для захисту голови та тіла. Оновлена модель вже доступна на ринку.
"Ми вітаємо це поліпшення в обладнанні безпеки і дуже скоро протестуємо оновлену модель", — зазначив Вудс.
