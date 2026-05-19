Популярний хетчбек Toyota провалив краш-тест: про яку модель йдеться (відео)

Передостання версія Toyota Starlet з тріском провалилася під час краш-тесту #SaferCarsforAfrica, проведеного Global NCAP.

За результатами тесту, захист дорослих отримав нульову оцінку, дітей — три зірки, повідомляється на сайті Global NCAP.

Для тестування було обрано попередню базову версію Starlet, зібрану в Індії як майже ідентичний Suzuki Baleno. Відмінності полягають у змінених бамперах, зміненій формі задніх дверей та іншому каталозі двигунів.

Один із найпопулярніших і найпродаваніших хетчбеків у Південній Африці, Starlet у стандартній комплектації оснащувався фронтальними подушками безпеки для водія та переднього пасажира, а також електронною системою стабілізації (ESC), однак це не допомогло. Бічні подушки безпеки для захисту голови були відсутні.

Головні висновки за результатами краш-тесту

Область ніг і кузов виявилися нестабільними і нездатними витримувати подальші навантаження.

У тесті на бічний удар захист голови і грудної клітки було оцінено як поганий. Захист живота оцінено як адекватний.

Тест на боковий удар об стовп не проводився, оскільки бокові подушки безпеки для захисту голови не входять до стандартної комплектації.

В оцінці фронтального удару голова трирічного манекена доторкнулася до салону автомобіля, і захист грудної клітки було оцінено як низький.

У тесті на бічний удар голова трирічного манекена зазнала удару.

За підсумками випробувань Global NCAP дав автомобілю нуль зірок за захист дорослих і 29,33 бали (три зірки) — за захист дітей.

"Це шокуючий результат в нуль зірок від Toyota. Starlet, один із найпопулярніших автомобілів, що продаються в Південній Африці, мав нестабільний кузов, а також поганий захист голови та грудної клітини, що викликає серйозну заклопотаність", — заявив Річард Вудс, генеральний директор Global NCAP.

Після того, як були отримані результати краш-тесту, Toyota повідомила, що модель Starlet оновлюється в Південній Африці. У стандартну комплектацію зобов'язалися внести додаткові функції безпеки, включно з бічними подушками безпеки для захисту голови та тіла. Оновлена модель вже доступна на ринку.

"Ми вітаємо це поліпшення в обладнанні безпеки і дуже скоро протестуємо оновлену модель", — зазначив Вудс.

