Виглядають, як прості панелі: Toyota RAV4 отримала нову опцію

Позашляховик Toyota RAV4 нового покоління обладнаний технологією активної аеродинаміки.

Під переднім бампером RAV4 ховається невелика, але продумана конструкція під назвою "Активні передні накладки", розроблена Toyota і Aisin, повідомляє Autoblog.

За інформацією ресурсу, вони виглядають як прості панелі перед колесами, але їхнє завдання — керувати потоком повітря навколо коліс. Саме там — одне з найскладніших місць для аеродинаміки на будь-якому автомобілі.

Ця концепція не нова, оскільки передні аеродинамічні обтічники вже давно використовуються на економічних автомобілях. Проблема в тому, що позашляховикам потрібен більший дорожній просвіт, тому великі фіксовані обтічники непрактичні. Toyota для RAV4 змусила їх рухатися.

В Aisin пояснили, що активні передні обтічники автоматично прибираються і висуваються залежно від швидкості автомобіля. На низьких швидкостях або в нерухомому стані обтічники залишаються за бампером. Це допомагає зберегти дорожній просвіт і кути в'їзду, що особливо важливо на міських нерівностях або при легкому бездоріжжі.

При збільшенні швидкості система опускає обтічники за допомогою спеціального механізму. При висунутих обтічниках потік повітря навколо передніх коліс упорядковується, що допомагає знизити опір.

Управління потоком повітря навколо коліс у такий спосіб може істотно підвищити ефективність, особливо для високих позашляховиків, які стикаються з більшим опором вітру, ніж седани.

Зазначимо, що більшість автомобілів отримують аеродинамічні доповнення з однієї з двох причин: продуктивність або ефективність. Спортивні автомобілі використовують сплітери, антикрила і дифузори, щоб залишатися на дорозі на високих швидкостях. Але для гібридів і електромобілів вся справа в збільшенні запасу ходу за рахунок зниження опору скрізь, де це можливо.

Активна аеродинаміка, подібна до цієї, дедалі частіше трапляється у спортивних автомобілях та електромобілях, але її застосування у масовому позашляховику, такому як повністю гібридний RAV4, свідчить про напрямок розвитку технологій.

