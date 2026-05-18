Выглядят, как простые панели: Toyota RAV4 получила новую опцию

Новая Toyota RAV4 обладает улучшенными аэродинамическими характеристиками | Фото: autoblog.com

Внедорожник Toyota RAV4 нового поколения оборудован технологией активной аэродинамики.

Под передним бампером RAV4 скрывается небольшая, но продуманная конструкция под названием "Активные передние накладки", разработанная Toyota и Aisin, сообщает Autoblog

По информации ресурса, они выглядят как простые панели перед колесами, но их задача — управлять потоком воздуха вокруг колес. Именно там — одно из самых сложных мест для аэродинамики на любом автомобиле.

Эта концепция не нова, поскольку передние аэродинамические обтекатели уже давно используются на экономичных автомобилях. Проблема в том, что внедорожникам нужен больший дорожный просвет, поэтому большие фиксированные обтекатели непрактичны. Toyota для RAV4 заставила их двигаться.

В Aisin объяснили, что активные передние обтекатели автоматически убираются и выдвигаются в зависимости от скорости автомобиля. На низких скоростях или в неподвижном состоянии обтекатели остаются за бампером. Это помогает сохранить дорожный просвет и углы въезда, что особенно важно на городских неровностях или при легком бездорожье.

При увеличении скорости система опускает обтекатели с помощью специального механизма. При выдвинутых обтекателях поток воздуха вокруг передних колес упорядочивается, что помогает снизить сопротивление.

Управление потоком воздуха вокруг колес таким образом может существенно повысить эффективность, особенно для высоких внедорожников, которые сталкиваются с большим сопротивлением ветра, чем седаны.

Отметим, что большинство автомобилей получают аэродинамические дополнения по одной из двух причин: производительность или эффективность. Спортивные автомобили используют сплиттеры, антикрылья и диффузоры, чтобы оставаться на дороге на высоких скоростях. Но для гибридов и электромобилей все дело в увеличении запаса хода за счет снижения сопротивления везде, где это возможно.

Активная аэродинамика, подобная этой, все чаще встречается в спортивных автомобилях и электромобилях, но ее применение в массовом внедорожнике, таком как полностью гибридный RAV4, свидетельствует о направлении развития технологий.

