Война в Иране ударила по Toyota: минус 83 000 авто

Война Израиля и США против Ирана ударила не только по мировому рынку нефти, но и по множеству бизнесов. Автопроизводство в этом списке не стало исключением.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке компания Toyota сообщила поставщикам, что сократит зарубежное производство примерно на 83 000 автомобилей в период с настоящего момента до ноября, сообщает Carscoops. Больше всего это скажется на моделях RAV4.

Основными причинами такого шага в компании назвали рост цен на топливо и ослабление спроса на Ближнем Востоке. Информация о сокращении производства уже разослана поставщикам.

Также японцы "урежут" производство автомобилей, созданных на основе инновационной международной многоцелевой платформы Toyota. Среди моделей, использующих эту платформу, — Toyota Hilux, Fortuner и новый Land Cruiser FJ. Сокращения также затронут Toyota Probox и Corolla Touring.

Еще в марте и апреле Toyota уменьшила в Японии производство авто для Ближнего Востока на 40 000. Она также поставил на паузу выпуск на одной из линий на заводе в Цуцуми, префектура Айти, на два дня в этом месяце и на день остановила работу на второй линии на заводе Gifu Auto Body.

В страны Ближнего Востока Toyota обычно экспортирует от 500 000 до 600 000 автомобилей в год. Перебои поставок скажутся примерно на половине этого количества машин.

В целом же к концу текущего финансового года компания произведет более 10 миллионов автомобилей марок Toyota и Lexus, что на 1% больше, чем в предыдущем году. Однако ожидается, что консолидированная чистая прибыль снизится на 22%, до 3 триллионов иен ($18,89 миллиардов).

Если ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется, прогноз по прибыли может ухудшиться.

