Війна в Ірані вдарила по Toyota: мінус 83 000 авто

Війна Ізраїлю і США проти Ірану вдарила не тільки по світовому ринку нафти, а й по безлічі бізнесів. Автовиробництво в цьому списку не стало винятком.

На тлі конфлікту на Близькому Сході компанія Toyota повідомила постачальникам, що скоротить закордонне виробництво приблизно на 83 000 автомобілів у період відтепер до листопада, повідомляє Carscoops. Найбільше це позначиться на моделях RAV4.

Основними причинами такого кроку в компанії назвали зростання цін на паливо і ослаблення попиту на Близькому Сході. Інформацію про скорочення виробництва вже розіслано постачальникам.

Також японці "уріжуть" виробництво автомобілів, створених на основі інноваційної міжнародної багатоцільової платформи Toyota. Серед моделей, що використовують цю платформу, — Toyota Hilux, Fortuner і новий Land Cruiser FJ. Скорочення також торкнуться Toyota Probox і Corolla Touring.

Ще в березні та квітні Toyota зменшила в Японії виробництво авто для Близького Сходу на 40 000. Вона також поставила на паузу випуск на одній із ліній на заводі в Цуцумі, префектура Айті, на два дні цього місяця і на день зупинила роботу на другій лінії на заводі Gifu Auto Body.

До країн Близького Сходу Toyota зазвичай експортує від 500 000 до 600 000 автомобілів на рік. Перебої поставок позначаться приблизно на половині цієї кількості машин.

Загалом же до кінця поточного фінансового року компанія виробить понад 10 мільйонів автомобілів марок Toyota і Lexus, що на 1% більше, ніж у попередньому році. Однак очікується, що консолідований чистий прибуток знизиться на 22%, до 3 трильйонів ієн ($18,89 мільярдів).

Якщо ситуація на Близькому Сході не стабілізується, прогноз щодо прибутку може погіршитися.

