Toyota розіграє право на купівлю ексклюзивних версій GR Yaris у лотерею (фото)

Компанія Toyota Gazoo Racing відкрила прийом заявок на дві найексклюзивніші моделі GR Yaris, коли-небудь представлені в Японії.

Йдеться про версії GR Yaris Morizo RR і GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition, кількість яких — лише по 100 екземплярів кожної, і єдиний спосіб отримати право на їхню купівлю — через додаток GR для смартфонів, повідомляє Carscoops.

Прийом заявок на участь у лотереї стартував учора, 27 травня, і триватиме лише до 9 червня, а 200 переможців, які отримають право купити ці авто, будуть оголошені 1 липня. Забрати придбані моделі вони зможуть на початку серпня, коли почнуться перші поставки.

Вартість Morizo RR становить 9 млн ієн (близько $56 500), а Ogier 9x Edition — трохи менше, 8 млн ієн ($53 000). Обидві моделі коштують набагато дорожче за стандартну лінійку GR Yaris в Японії, ціни на яку варіюються від 3 617 200 до 5 882 200 ієн (від $22 700 до $36 900).

Ті, хто не переможе в цифровій лотереї, можуть спробувати щастя в офлайні. Щоправда, йдеться не про справжні авто. Toyota продаватиме масштабні моделі Morizo RR і Ogier 9x Edition у масштабі 1/43 на ралійних трасах і в обраних роздрібних магазинах за ціною 16 500 ієн ($104). Звісно, це не зовсім те саме, що поставити справжній автомобіль у свій гараж, але зате набагато дешевше.

GR Yaris Morizo RR і GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition

GR Yaris Morizo RR і GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition: що відомо

Спеціальні версії були вперше представлені на Токійському автосалоні 2026 року як фінальна еволюція ралійного "гарячого хетчбека", що наразі перебуває на заході своєї кар'єри.

Обидві моделі засновані на нещодавно оновленому GR Yaris з новим рульовим колесом, налаштованим професійними водіями.

GR Yaris Morizo RR

Morizo RR створено з урахуванням уподобань самого Акіо Тойоди, голови ради директорів Toyota, сформованих його досвідом участі у 24-годинних перегонах на Нюрбургринзі.

Він отримав спеціально налаштовану підвіску та електропідсилювач керма, а також спеціальний "режим Morizo", що фіксує розподіл крутного моменту 50:50 у системі повного приводу.

Карбоновий обвіс охоплює виражений спліттер, вентильований капот, більш гострі бічні спідниці і регульоване антикрило.

Екстер'єр пофарбовано в ексклюзивний відтінок Gravel Khaki в поєднанні з матовими бронзовими 18-дюймовими кованими легкосплавними дисками BBS і жовтими гальмівними супортами.

У салоні встановлено кермо і важіль перемикання передач, обтягнуті матеріалом Ultrasuede, жовтий рядок, серійну табличку і знак Morizo на лобовому склі.

GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition

Sébastien Ogier 9x World Champion Edition відрізняється іншим підходом до зчеплення з дорогою. Спеціальний режим Seb Mode забезпечує розподіл крутного моменту 40:60 на користь задньої осі, а також другий режим Morizo, налаштований для гравійних доріг. Однак у ній відсутнє спеціальне налаштування підвіски та рульового управління Morizo RR, замість цього використовується стандартна конфігурація.

Автомобіль оснащений заводським аеродинамічним пакетом Aero Performance Package, виконаним в ексклюзивному кольорі Gravity Black з матовими чорними дисками BBS, синіми гальмівними супортами, наклейками Gazoo Racing і французькими триколорними акцентами на решітці радіатора.

Усередині салону триває триколірний рядок, на видному місці розташоване механічне вертикальне ручне гальмо зі шкіряним оздобленням, а на приладовій панелі — номерна табличка дев'ятиразового чемпіона світу за підписом французького ралійного автогонщика Себастьяна Ож'є, пілота команди Toyota GAZOO Racing WRT і дев'ятиразового чемпіона світу з ралі.

Щодо технічної "начинки", то обидві ці версії GR Yaris оснащено одним і тим самим 1,6-літровим трициліндровим двигуном із турбонаддувом, що розвиває 300 к.с. (224 кВт / 304 PS) і 400 Нм (295 фунт-фут) крутильного моменту.

Morizo RR використовує восьмиступінчасту автоматичну коробку передач, а Ogier 9x — шестиступінчасту механічну. Такий поділ передач пояснює невелику вагу.

