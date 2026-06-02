Карбон, 300 сил и нет задних сидений: дебютировала самая экстремальная Toyota Corolla (фото)

Линейку Toyota Corolla пополнила новая заряженная версия GRMN. 300-сильный заряженный хэтчбек имеет карбоновые капот и крышу и лишился задних кресел.

Новая Toyota GRMN Corolla выйдет на рынок в 2027 году и станет флагманской прощальной версией нынешнего поколения модели. О ней рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.

Авто получило новые обвес, диски и антикрыло Фото: Toyota

Как и младшая Toyota GRMN Yaris, хэтчбек является экстремальным вариантом модели. Его создание подразделением Gazoo Racing курировал лично председатель правления Toyota Акио Тойода (в салоне есть его автограф), а доводили авто на знаменитом треке Нюрбургринг.

Руль обшили алькантарой Фото: Toyota

За основу взяли Toyota GR Corolla и авто сохраняет 1,6-литровый 300-сильный турбомотор, однако пиковый крутящий момент увеличили до с 400 до 415 Нм. Заряженный хэтчбек предлагают исключительно с 6-ступенчатой механической КПП.

Відео дня

Важно

Эксклюзив для избранных: первый суперкар Toyota не будут продавать всем желающим

Систему полного привода и рулевое управление доработали, а также перенастроили подвеску и установили новые амортизаторы.

Заряженный хэтчбек получил новые передние кресла Фото: Toyota

Отличить Toyota GRMN Corolla можно по новому обвесу, увеличенному антикрылу и 18-дюймовым кованым дискам бронзового цвета с более широкими шинами Michelin Pilot Sport Cup 2. К тому же, авто облегчили на 40 кг (до 1440 кг) за счет карбоновых крыши и капота, а также отказа от задних сидений.

От задних сидений отказались для снижения массы для снижения массы Фото: Toyota

Зато передние кресла — полностью новые. Также руль обшили алькантарой и изменили графику цифровой панели приборов.

Между прочим, недавно в Украине обнаружили редкую премиальную Toyota 60-х.

Также Фокус рассказывал об электрическом заряженном хэтчбеке VW ID.Polo.