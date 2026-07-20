Toyota оновила Prius і Corolla до 2027 року: що змінилося

Японська автомобільна корпорація Toyota представила оновлені моделі Toyota Prius та Prius PHEV 2027 року, а також Corolla Hatchback 2027.

Коли Toyota вперше представила абсолютно новий Prius 2023 року, цей компактний гібридний седан вразив світ. Колись нудний побутовий автомобіль в одну мить перетворився на прекрасного лебедя. Тепер, через чотири модельні роки, він, як і раніше, виглядає так само добре, як і раніше, повідомляє MotorTrend.

Toyota Prius

Toyota внесла кілька змін, не змінивши ані характер, ані ціну ні стандартної гібридної, ні підключної гібридної (PHEV) версії Prius 2027 року.

Технічні характеристики автомобіля, мабуть, залишилися тими ж.

Гібридний Prius у комплектаціях LE, XLE та Nightshade стандартно оснащений 8-дюймовим інформаційно-розважальним екраном, а гібридні версії Limited та PHEV XSE Premium — 12,3-дюймовим дисплеєм

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У стандартній комплектації автомобіль оснащений шестиканальною аудіосистемою, але гібридні версії Limited та PHEV XSE Premium у стандартній комплектації мають восьмиканальну аудіосистему JBL Premium Audio. Усі варіанти також оснащені бездротовими системами Apple CarPlay та Android Auto.

Серед нововведень — усі моделі Prius отримали двозонний клімат-контроль та новий чорний колір.

Toyota Prius PHEV Фото: Toyota

Раніше двозонний клімат-контроль був доступний лише у топовій гібридній комплектації Limited, а PHEV XSE Premium його не мала, але тепер він присутній у всіх комплектаціях Prius і Prius PHEV, що частково пояснює підвищення ціни на $305 для всіх комплектацій, крім Limited.

Ще одне нововведення в обох версіях Prius — новий колір кузова під назвою Inked, новий чорний відтінок, який замінив Midnight Black Metallic і є одним із чотирьох безкоштовних варіантів забарвлення.

Два додаткові кольори, Supersonic Red та Wind Chill Pearl, залишилися в асортименті й коштують стільки ж — $475, як і в 2026 році. У комплектації Nightshade у 2027 році доступні лише кольори Inked, Karashi та Wind Chill Pearl (опція за $475).

Усі моделі Toyota Prius 2027 року, зокрема PHEV, стандартно оснащені системою Toyota Safety Sense 3.0, яка включає систему попередження про виїзд із смуги руху, динамічний круїз-контроль, систему допомоги при русі по смузі, систему розпізнавання дорожніх знаків, автоматичне перемикання дальнього світла та систему запобігання зіткненням із функцією допомоги при гальмуванні.

Toyota Corolla Hatchback 2027

Що стосується Toyota Corolla Hatchback 2027, то вона може похвалитися оновленим оснащенням та привабливими зовнішніми опціями, але втрачає одну з найкращих рис попередньої версії.

Найбільш помітні зміни — у салоні. Великі цифрові дисплеї стали значно поширенішими в лінійці. Версія SE тепер стандартно оснащується 7-дюймовою цифровою панеллю приладів. Пакет SE Premium Package включає той самий більший сенсорний екран і 12,3-дюймову цифрову панель.

Хетчбек Corolla 2027 року також представлений у нових кольорах: Inked, Blueprint та Blueprint із чорним дахом. Перші два варіанти не вимагають додаткової оплати, але Blueprint із чорним дахом коштує на $500 дорожче. Таким чином, загальна кількість варіантів забарвлення кузова Corolla Hatchback становить 13, включаючи п’ять із чорним дахом.

Головним оновленням для MY27 є доступний набір оригінальних 18-дюймових глянцевих білих коліс Toyota, які використовувалися у комплектації FX 2026 року як оригінальний аксесуар Toyota. Оскільки вони не встановлюються на заводі, для них потрібен комплект шин 225/40R18. Це робить оновлення дещо дорожчим для власників комплектації SE, оскільки стандартний розмір шин — 205/55R16, але власники комплектації XSE можуть просто попросити дилера замінити заводські шини, оскільки вони вже відповідають вимогам щодо розміру.

Технічні характеристики залишилися такими ж, як і в попередній версії. Він, як і раніше, оснащений 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 169 к.сських сил і крутним моментом 204,7 Н·м, що працює в парі з безступінчастою трансмісією Direct Shift, яку Toyota позиціонує саме як таку. Потужність передається виключно на передні колеса, а гібридного варіанту, як і раніше, немає.

Toyota Corolla Hatchback 2027

Що стосується вартості, то ціна на Prius зросла на $205 і тепер починається з $28 755, а ціна на Corolla Hatchback зросла на $200–500. Її стартова вартість — $24 780.

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