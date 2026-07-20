Toyota обновила Prius и Corolla к 2027 году: что изменилось

Японская автокорпорация Toyota представила обновленные Toyota Prius и Prius PHEV 2027, а также Corolla Hatchback 2027.

Когда Toyota впервые представила совершенно новый Prius 2023 года, этот компактный гибридный седан потряс мир. Некогда скучный бытовик на колесах в одночасье превратился в прекрасного лебедя. Теперь, спустя четыре модельных года, он по-прежнему выглядит так же хорошо, как и раньше, сообщает MotorTrend.

Toyota Prius

Toyota внесла несколько изменений, не испортив ни характер, ни цену ни стандартной гибридной, ни подключаемой гибридной (PHEV) версии Prius 2027 года.

Технические характеристики авто остались, пожалуй, теми же.

Гибридный Prius в комплектациях LE, XLE и Nightshade стандартно оснащается 8-дюймовым информационно-развлекательным экраном, а гибридные версии Limited и PHEV XSE Premium — 12,3-дюймовым дисплеем

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В стандартной комплектации автомобиль оснащен шестиканальной аудиосистемой, но гибридные версии Limited и PHEV XSE Premium получают восьмиканальную аудиосистему JBL Premium Audio в стандартной комплектации. Все варианты также оснащены беспроводными Apple CarPlay и Android Auto.

Из нового — все модели Prius получили двухзонный климат-контроль и новый черный цвет.

Toyota Prius PHEV Фото: Toyota

Ранее двухзонный климат-контроль был доступен только в топовой гибридной комплектации Limited, а PHEV XSE Premium ее не имела, но теперь он присутствует во всех комплектациях Prius и Prius PHEV, что частично объясняет увеличение цены на $305 для всех комплектаций, кроме Limited.

Еще одно нововведение в обеих версиях Prius — новый цвет кузова под названием Inked, новый черный оттенок, заменивший Midnight Black Metallic и являющийся одним из четырех бесплатных вариантов окраски.

Два дополнительных цвета, Supersonic Red и Wind Chill Pearl, остались и стоят столько же — $475, как и в 2026 году. В комплектации Nightshade в 2027 году доступны только цвета Inked, Karashi и Wind Chill Pearl (опция за $475).

Все модели Toyota Prius 2027 года, в том числе PHEV, стандартно комплектуются системой Toyota Safety Sense 3.0, которая включает в себя систему предупреждения о выезде из полосы движения, динамический круиз-контроль, систему помощи при движении по полосе, систему распознавания дорожных знаков, автоматическое переключение дальнего света и систему предотвращения столкновений с функцией помощи при торможении.

Toyota Corolla Hatchback 2027

Что касается Toyota Corolla Hatchback 2027, то она может похвастаться обновленным оснащением и привлекательными внешними опциями, но теряет одну из лучших черт предыдущей версии.

Наиболее заметны изменения внутри салона. Большие цифровые дисплеи стали значительно более распространенными в линейке. Версия SE теперь стандартно оснащается 7-дюймовой цифровой панелью приборов Пакет SE Premium Package включает тот же больший сенсорный экран и 12,3-дюймовую цифровую панель.

Хэтчбек Corolla 2027 года также представлен в новых цветах: Inked, Blueprint и Blueprint с черной крышей. Первые два варианта не требуют дополнительной оплаты, но Blueprint с черной крышей добавляет $500. Таким образом, общее количество вариантов окраски кузова Corolla Hatchback составляет 13, включая пять с черной крышей.

Главным обновлением для MY27 является доступный набор оригинальных 18-дюймовых глянцевых белых колес Toyota, которые использовались на комплектации FX 2026 года в качестве оригинального аксессуара Toyota. Поскольку они не устанавливаются на заводе, для них требуется комплект шин 225/40R18. Это делает обновление немного дороже для владельцев комплектации SE, поскольку стандартный размер шин — 205/55R16, но владельцы комплектации XSE могут просто попросить дилера заменить заводские шины, поскольку они уже соответствуют требованиям по размеру.

Технические характеристики остались теми же, что и в предыдущей версии. Он по-прежнему использует 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 169 лошадиных сил и крутящим моментом 204,7 Н·м, работающий в паре с бесступенчатой ​​трансмиссией Direct Shift, которую Toyota позиционирует как таковую. Мощность передается исключительно на передние колеса, и гибридного варианта по-прежнему нет.

Toyota Corolla Hatchback 2027

Что касается стоимости, что цена Prius выросла на $205 и теперь начинается от $28 755, а Corolla Hatchback прибавила $200–500. Ее стартовая стоимость — $24 780.

Напомним, как теперь выглядит Toyota Avalon.

Также сообщалось, что Toyota создала роскошный бронированный кроссовер.