Круче некуда: Toyota представила обновленный пикап Tundra 2027 (видео)

Японский автоконцерн Toyota представил обновленную Tundra 2027 года, которая отличается смелым дизайном, передовыми технологиями и расширенными возможностями благодаря добавлению совершенно нового пакета Trailhunter.

Разработанная командами Toyota Motor North America, включая исследовательский центр CALTY Design Research, Tundra 2027 года отличается более современным и целенаправленным дизайном передней части, подчеркивающим прочность, производительность и аутентичность, сообщает пресс-служба Toyota.

Вместе с тем модель отличается более изысканным и индивидуальным внешним видом.

Фото: Toyota

Новый пакет Trailhunter — чем он примечателен

В модели Tundra 2027 года представлен новый пакет Trailhunter — внедорожный вариант для путешествий, созданный на базе комплектации SR5 и предназначенный для клиентов, желающих получить улучшенные внедорожные характеристики прямо с завода.

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Этот пакет включает в себя шины Michelin LTX Trail 265/70R18, модернизированную подвеску Old Man Emu, передние буксировочные крюки и дополнительную защиту днища.

В него также входят ключевые внедорожные технологии, такие как Multi-Terrain Select, Crawl Control и блокируемый задний дифференциал, обеспечивающие сцепление и управляемость в широком диапазоне сложных условий.

Trailhunter дополнительно выделяется уникальными бронзовыми дисками и эксклюзивными эмблемами.

Экстерьер

Вся линейка отличается сбалансированным и изысканным дизайном передней части, широкой и устойчивой колеей, а также центральной нижней частью бампера, подчеркивающей прочность.

Прямоугольные противотуманные фары интегрированы в бампер для дополнительной функциональности, а дизайн решетки радиатора выполнен в прочной шестиугольной форме, которая адаптируется к различным комплектациям и стилям.

Интерьер

В модели Tundra 2027 установлена ​​новейшая версия мультимедийной системы Toyota Audio. Она интегрирует подключение к сети AT&T 5G, отличается интуитивно понятным дизайном, похожим на смартфон, и предлагает настраиваемые виджеты на новом главном экране.

Новая Toyota Tundra идет со встроенным видеорегистратором и 14-дюймовым экраном Фото: Toyota

Также в нее встроены новые функции голосового помощника, обеспечивающие более быстрые ответы на запросы "Привет, Toyota", и видеорегистратор.

В Tundra теперь стандартно устанавливается 14-дюймовый экран, обеспечивающий более крупный и продвинутый цифровой интерфейс.

В "начинке" идет инвертор мощностью 2,4 кВт в комплектациях i-FORCE MAX, обеспечивающий питание инструментов, снаряжения и оборудования для отдыха.

Модель отличается лучшими световыми решениями. Так, светодиодная балка, установленная на решетке радиатора, была модернизирована для более яркого освещения, а доступные противотуманные фары RIGID дополнительно улучшают освещение в условиях плохой видимости.

Силовые характеристики

Грузовик доступен как с бензиновым, так и с гибридным силовым агрегатом. Бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом мощностью мощностью 389 л.с. обеспечивает высокую производительность и буксировочные возможности в повседневной эксплуатации, а доступный гибридный силовой агрегат i-FORCE MAX в 437 л.с. добавляет еще больший крутящий момент.

Функции безопасности и удобства

Toyota Tundra оснащена обновленной системой Toyota Safety Sense (TSS 4.0). Новейшая версия стандартного пакета активной безопасности и комфорта Toyota включает в себя обновления аппаратного обеспечения и возможностей обнаружения, а также следующие функции:

система предотвращения столкновений с обнаружением пешеходов (PCS w/PD);

динамический радарный круиз-контроль на полной скорости (DRCC);

система предупреждения о выезде из полосы движения с помощью рулевого управления (LDA w/SA);

автоматическое включение дальнего света (AHB);

система помощи при движении по полосе (LTA);

система распознавания дорожных знаков (RSA);

проактивная система помощи водителю (PDA).

Дополнительные сведения, технические характеристики и цены на Tundra 2027 года Toyota планирует объявить осенью 2026 года.

Напомним, Toyota обновила Prius и Corolla к 2027 году.

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