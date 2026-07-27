Легенда повертається: Toyota відродила нестандартний кабріолет Land Cruiser 80-х (фото)
У лінійку знаменитого Toyota Land Cruiser 70 повернули кабріолет. Шестимісна модель доступна у бензиновому або дизельному виконанні.
Класичний Toyota Land Cruiser 70 не лише не збираються знімати із виробництва, а й регулярно модернізують та розширюють лінійку моделі. Відео з відродженим кабріолетом з'явилося на офіційному Youtube-каналі Land Cruiser.
До недавнього часу оновлений Toyota Land Cruiser 70 випускали у версіях із металевим дахом — на різних ринках пропонували три- та п'ятидверний позашляховики, а також пікап. Тепер же відродили кабріолет, який випускали ще у 80-х.Важливо
Кабріолет Toyota Land Cruiser 70 має не лише складний м'який дах, а й відкидне лобове скло. Головний інженер із розробки Land Cruiser Масао Учіяма пожартував, що за цю "фішку" модель люблять фермери, адже можна кинути ласо, не виходячи з авто. Також є дуга безпеки, покликана врятувати при перевертанні.
Короткий Toyota Land Cruiser 70 SWB сягає 4235 мм завдовжки при колісній базі 2310 мм, але при цьому розрахований на шість осіб. Позашляховик пропонують із 4,0-літровим бензиновим V6 потужністю 231 к. с. і 6-ступінчастою автоматичною КПП або 4,2-літровим атмосферним дизелем на 131 к. с. з 5-ступінчастою механікою.
Масао Учіяма зазначив, що приблизно 90% усіх коротких Land Cruiser наразі продаються на Близькому Сході. Ціна Toyota Land Cruiser 70 SWB стартує з $48 400.
До речі, нещодавно презентували оновлений позашляховик Toyota Sequoia 2027.
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