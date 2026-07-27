Легенда повертається: Toyota відродила нестандартний кабріолет Land Cruiser 80-х (фото)

У лінійку знаменитого Toyota Land Cruiser 70 повернули кабріолет. Шестимісна модель доступна у бензиновому або дизельному виконанні.

Класичний Toyota Land Cruiser 70 не лише не збираються знімати із виробництва, а й регулярно модернізують та розширюють лінійку моделі. Відео з відродженим кабріолетом з'явилося на офіційному Youtube-каналі Land Cruiser.

До недавнього часу оновлений Toyota Land Cruiser 70 випускали у версіях із металевим дахом — на різних ринках пропонували три- та п'ятидверний позашляховики, а також пікап. Тепер же відродили кабріолет, який випускали ще у 80-х.

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Кабріолет Toyota Land Cruiser 70 має не лише складний м'який дах, а й відкидне лобове скло. Головний інженер із розробки Land Cruiser Масао Учіяма пожартував, що за цю "фішку" модель люблять фермери, адже можна кинути ласо, не виходячи з авто. Також є дуга безпеки, покликана врятувати при перевертанні.

Відео дня

Авто доступне у бензиновій та дизельній версіях Фото: скриншот / YouTube

Короткий Toyota Land Cruiser 70 SWB сягає 4235 мм завдовжки при колісній базі 2310 мм, але при цьому розрахований на шість осіб. Позашляховик пропонують із 4,0-літровим бензиновим V6 потужністю 231 к. с. і 6-ступінчастою автоматичною КПП або 4,2-літровим атмосферним дизелем на 131 к. с. з 5-ступінчастою механікою.

4,2-метрове авто розраховане на шість осіб Фото: скриншот / YouTube

Масао Учіяма зазначив, що приблизно 90% усіх коротких Land Cruiser наразі продаються на Близькому Сході. Ціна Toyota Land Cruiser 70 SWB стартує з $48 400.

До речі, нещодавно презентували оновлений позашляховик Toyota Sequoia 2027.

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